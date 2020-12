"Szczepionka absolutnie nie ma wpływu na ludzki genotyp"

- Musimy postawić sprawę jasno - reżim badań klinicznych nie został zmieniony. (...) Ta szczepionka nie zmienia DNA człowieka, nie wnika do jądra komórkowego, nie może doprowadzić do żadnych zmian w człowieku. To kłamstwa i brednie - mówił w "Gościu Wydarzeń" dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zdjęcie Grzegorz Cessak był gościem Bogdana Rymanowskiego /Polsat News

- Nowe zawsze powoduje wątpliwości - podkreślił dr Cessak, pytany przez Bogdana Rymanowskiego, skąd w Polakach sceptycyzm co do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak dodał, "należy je rozwiewać i mówić, jakie są merytoryczne kwestie i uzasadnienie szczepień".

- Kwestie informacyjne kampanii są bardzo istotne w tym elemencie całej procedury - zaznaczył.

Jego zdaniem "musimy zaufać rozwojowi medycyny i nauki". - Wszystkie produkty lecznicze przeszły reżim badań klinicznych i muszą mieć udowodnioną jakość produktu. To jest podstawa dopuszczenia do obrotu - wskazanie stosunku korzyści do ryzyka. Musi być pozytywny, by lek był dopuszczony - tłumaczył.

Pytany, czy szczepionka jest bezpieczna dla seniorów, dr Cessak odpowiedział: "nie ma przeciwwskazań do jej stosowania u osób powyżej 16 roku życia".

- Badania kliniczne były przeprowadzane także dla populacji z chorobami towarzyszącymi, o takim samym przebiegu, jak osoby starsze. Działania niepożądane były analogiczne jak u innych pacjentów. Jest to przeniesienie danych na inne populacje. Tak samo możliwe to będzie w populacji dziecięcej. Pewne dane w późniejszym etapie będą przeniesione na młodsze dzieci - wyjaśniał doktor.

Pokreślił, że "szczególnie badania zostały przeprowadzone dla populacji, które miały obciążenia kardiologiczne, cukrzycę, otyłość, obniżoną odporność". - Dla nich szczególnie dedykowana jest ta szczepionka. Zachęcam, by przerwać ten łańcuch zakażeń i wrócić do normalności - mówił dr Cessak.

