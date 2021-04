Szczepienie przeciwko covid. Rusza rejestracja dla rocznika 1973. Jak się zapisać?

O północy z 23 na 24 kwietnia dla kolejnego rocznika zostanie odblokowana możliwość rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby urodzone w 1973 roku będą się mogły zapisać przez punkty szczepień, infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta i system e-rejestracja.

Zdjęcie Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce, zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa /PAP

W kwietniu rząd otworzył rejestrację na szczepienia dla osób należących do kolejnych roczników, które nie zdecydowały się na początku roku na zgłoszenie gotowości do przyjęcia wakcyny.

Jako pierwsi mogli się zarejestrować urodzeni w 1962 roku. Później, dzień po dniu, otwierano rejestrację dla kolejnych roczników. Tak będzie aż do 24 kwietnia. Po tej dacie kalendarz rejestracji ma przyspieszyć, umożliwiając rejestrację dwóm rocznikom dziennie.



Warto pamiętać, że 28 kwietnia ruszy rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które na początku roku (pomiędzy styczniem i marcem 2021) wypełniły specjalny formularz online i zadeklarowały chęć zaszczepienia się. 4 maja ruszy rejestracja dla osób w wieku 18-29 lat, które wypełniły wspomniany formularz.



Zdjęcie Kalendarz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników / KPRM / materiały prasowe

Jak się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19?

E-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. Zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później - dzień przed planowanym terminem system przypomni ci o szczepieniu.

Bezpłatna infolinia - 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.



SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji - na dobę przed zaplanowanym szczepieniem - otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia.



Kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.