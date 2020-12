Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz były marszałek tej izby Stanisław Karczewski wzajemnie zaszczepią się przed kamerami przeciw COVID-19. Na żywo pokaże to Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50. Transmisja także na stronie głównej Interii.

We wtorek wieczorem w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie szczepionkę przeciw COVID-19 przyjmą dwaj lekarze, a jednocześnie politycy z przeciwnych obozów - marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz poprzedni marszałek tej izby Stanisław Karczewski. Obaj wzajemnie się zaszczepią.

Na żywo pokażą to Interia, polsatnews.pl i Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50.

Rozpoczęła się ogólnopolska akcja szczepień

Ogólnopolska akcja szczepień rozpoczęła się w minioną niedzielę rano po tym, jak pierwsza partia szczepionki firm Pfizer i BioNTech dotarła do tzw. szpitali węzłowych, które koordynują przedsięwzięcie. W niedzielę rano jako pierwsza szczepienia otrzymała grupa lekarzy i pielęgniarek z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, następnie szczepienia kontynuowano w innych częściach kraju.



Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności szczepione są osoby należące do tzw. priorytetowej grupy zero - pracownicy sektora ochrony zdrowia, czyli lekarze, pielęgniarki, farmaceuci itp., pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W kolejnym etapie - pierwszym - szczepionkę przeciw COVID-19 mają otrzymać m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym żołnierze oraz nauczyciele.



W etapie drugim szczepione będą osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

W etapie trzecim szczepieni mają być przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym etapie szczepione będą również pozostałe grupy osób dorosłych.