Szczepienie przeciw COVID-19. Rozpoczęła się rejestracja dla rocznika 1964

Od dziś na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą się zapisywać osoby, które urodziły się w roku 1964. Rejestracja online ruszyła o północy, od godziny 6:00 rano można także zapisywać się dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 989.

Zdjęcie Przygotowanie szczepionki, zdjęcie ilustracyjne /JACK GUEZ / AFP /AFP

Osoby urodzone w roku 1964 już od środy mogą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Jak to zrobić? Możliwości są cztery.



Pierwsza to skorzystanie z bezpłatnej infolinii - 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.



Druga opcja rejestracji to wysłanie SMS-a o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji - na dobę przed zaplanowanym szczepieniem - otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia.



Trzecia opcja to e-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później - dzień przed planowanym terminem system przypomni ci o szczepieniu.



Czwarta możliwość to kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.





Kiedy na szczepienia przeciw COVID-19 mogą się zapisać kolejne roczniki?

Osoby młodsze niż urodzeni po 1964 roku będą się mogli zapisywać w następujących terminach:



15 kwietnia - rocznik 1965,

16 kwietnia - rocznik 1966,

17 kwietnia - rocznik 1967,

19 kwietnia - rocznik 1968,

20 kwietnia - rocznik 1969,

21 kwietnia - rocznik 1970.

Jeśli nie zgłosiłeś się na szczepienie w dniu, kiedy startowała rejestracja dla twojej grupy wiekowej możesz to zrobić później, w dowolnym terminie.



Coraz więcej zaszczepionych Polaków

W Polsce wykonano dotąd 7 784 384 szczepienia przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 5 670 769 i 2 113 615 dawką drugą - podano we wtorek na rządowych stronach. Po szczepieniach zgłoszono 5929 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 8796 dawek szczepionek.

Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca.