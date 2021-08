Szczepienia w Polsce: Najlepiej "wyszczepione" gminy. Zobacz aktualny ranking

Koronawirus w Polsce

Podkowa Leśna, Warszawa i Poznań to najlepiej zaszczepione gminy w Polsce. Do 31 października trwa konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, który ma zachęcać Polaków do szczepienia.

Zdjęcie Szczepienia w Gdyni / Marcin Bruniecki / Reporter