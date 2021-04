Jak powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień, w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad dwa miliony szczepionek. Zapowiedział też, że do końca kwietnia planowane jest zaszczepienie wszystkich osób powyżej 60. roku życia. Podkreślił, że w Polsce jest w tej chwili ok. 900 tys. wolnych terminów na szczepienia do końca kwietnia

Reklama

Zdjęcie Michał Dworczyk /Piotr Nowak /PAP

Michał Dworczyk oświadczył, że w drugim kwartale - tak jak zapowiadał wcześniej rząd - nastąpi znaczne przyspieszenie szczepień, które będzie jednak dużym wyzwaniem m.in. dla punktów szczepień.

Reklama

- W najbliższych dwóch tygodniach, czyli w tym tygodniu i w kolejnym, trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek. To znaczy ponad milion szczepionek w tym tygodniu i ponad milion szczepionek w przyszłym tygodniu, które oczywiście na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką - powiedział.

- To jest właśnie wyraz tego przyspieszenia - wskazał minister.

Osoby powyżej 60. roku życia zaszczepione jeszcze w kwietniu

- Chcielibyśmy, żeby wszyscy powyżej 60. roku życia zostali zaszczepieni jeszcze w kwietniu - mówił szef KPRM. Zaapelował do punktów szczepień, aby przesuwały terminy szczepienia osób 60 plus z maja na kwiecień.

Podczas konferencji dotyczącej Narodowego Programu Szczepień Dworczyk podkreślał, że "musimy być bardziej elastyczni". - Mówimy też o takich sytuacjach, z którymi do tej pory się nie spotykaliśmy, czyli z pewnym nadmiarem szczepionek punktowo, i w kolejnych miesiącach pewnie takie sytuacje będą miały miejsce, my też na przeciw nim będziemy wychodzić - podkreślał.

Jak dodał, przyspieszenie szczepień jest ważne w walce z III falą COVID-19.

Apel ministra do punktów szczepień

- Apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tys. w skali kraju, o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu, pacjentów powyżej 60. roku życia z maja na kwiecień - przekazał i dodał, że takie informacje zostały przekazane do punktów.

Podkreślał, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że należy teraz zadbać o osoby powyżej 60. roku życia jako te, które są narażone na trudny przebieg COVID-19.

Około 900 tys. terminów na szczepienia do końca kwietnia

Jak podkreślił szef KPRM, w całej Polsce jest w tej chwili ok. 900 tys. wolnych terminów na szczepienia do końca kwietnia.



- Oczywiście ich rozłożenie jest nierównomierne. To nie jest tak, że w każdym punkcie mamy określoną liczbę terminów. Te punkty też są różne. Jest ich ponad 6,5 tysiąca - powiedział.

Dworczyk zauważył, że niektóre z punktów są bardzo duże, a inne w małych POZ, gdzie wykonuje się zaledwie kilkadziesiąt szczepień w ciągu tygodnia. Zaznaczył, że liczba dostępnych terminów zmienia się na bieżąco, bo są sukcesywnie zapełniane zgłoszeniami.

- W te terminy chcemy, żeby trafiło to ponad pół miliona osób powyżej 60. roku życia, które są zapisane dzisiaj na terminy majowe - powiedział.