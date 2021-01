"Mamy zapewnionych 85 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 do końca roku. 60 mln z jednej umowy, a z drugiej 25 mln" - poinformował we wtorek na Twitterze szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. To reakcja na wpis szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, Cezarego Tomczyka.

Szef kancelarii premiera odniósł się do następującego wpisu szefa klubu KO.

"Minister Dworczyk pyta, gdzie jest informacja o możliwości wykorzystania patentu przez firmę Moderna. Na stronie internetowej tej firmy. Taki jest obraz tego spotkania. Minister Michał Dworczyk mówi, że harmonogram jest na stronie? Dla kolejnych grup? Nie żartujmy" - napisał Tomczyk.

W odpowiedzi Dworczyk przypomniał, że Polska ma zapewnionych 85 mln dawek szczepionki do końca roku.

"To jest właśnie obraz polityki PO - czerpanie informacji ze stron internetowych... Panie przewodniczący Cezary Tomczyk - mamy zapewnionych 85 mln dawek szczepionki do końca roku, 60 mln dawek z jednej, a 25 mln z drugiej umowy. To są fakty, warto się ich trzymać" - napisał.

Szef KPRM zamieścił także tabelę z harmonogramem, który znajduje się na stronie internetowej dotyczącej szczepień.

"Przewodniczący Cezary Tomczyk domagał się harmonogramu dostaw i liczby szczepień. Był on ogłoszony na konferencji ponad dwa tygodnie temu, jest dostępny na stronach rządowych i będzie aktualizowany wraz z kolejnymi informacjami od producentów. Proszę o minimum profesjonalizmu" - napisał.

