Szef klubu KO Cezary Tomczyk zapowiedział w sobotę złożenie wniosku o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat szczepień. - Rząd zrezygnował z zamówienia sześciu milionów szczepionek firmy Moderna i potrzebne jest absolutne, pełne wyjaśnienie tej sprawy przez rządzących - dodał.

Zdjęcie Cezary Tomczyk oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba podczas konferencji prasowej /Wojciech Olkuśnik /PAP

- Składamy wniosek o informację rządu na najbliższym posiedzeniu Sejmu w sprawie systemu szczepień - powiedział Tomczyk na sobotniej konferencji prasowej. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest na środę i czwartek (20 i 21 stycznia).

Tomczyk: Nie zrobił tego nikt

Szef klubu KO mówił, że obywatelom, poza szczepionkami, szczególnie brakuje informacji, jak będzie wyglądał system szczepień. - Wiemy, że polski rząd zrezygnował z zamówienia sześciu mln szczepionek firmy Moderna, które mogły trafić do naszego kraju - powiedział Tomczyk. Dodał, że do tej pory żaden rząd w Europie nie zrezygnował z kontraktu na szczepionki. - Tu jest potrzebne absolutne, pełne wyjaśnienie ze strony polskiego rządu - oświadczył.

Wskazał, że rząd wybrał szczepionkę firmy Pfizer. - Ale w tym samym czasie okazuje się, że szczepionka Pfizera może być trudniej dostępna w ciągu kolejnych tygodni. Czy my mamy za dużo szczepionek, że wybieramy sobie dostawców? - pytał Tomczyk.

Jego zdaniem rząd powinien dywersyfikować zamówienia szczepionek, składać je u różnych producentów, bo tych - jak mówił - zaraz będzie siedmiu. - Polski rząd powinien zadbać o to, żeby szczepionek było za dużo, a nie za mało, po to, żeby każdy w dość krótkim czasie mógł się zaszczepić - powiedział Tomczyk.

Zaznaczył, że KO postuluje też powołanie Komisji Kontroli Szczepień, taka prośba została przesłana premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Komisja, jak powiedział Tomczyk, złożona z przedstawicieli zawodów medycznych miałaby w jasny i konkretny sposób informować opinię publiczną o szczepionkach.

Plany Pfizera

Według zapowiedzi władz Pfizera koncern będzie starał się zwiększyć liczbę wyprodukowanych w tym roku dawek szczepionki do dwóch mld - to o 700 mln więcej, niż pierwotnie zakładano. Zanim jednak do tego dojdzie rozmiar dostaw z fabryki w Puurs w Belgii może ulec "wahaniom". Powodem jest konieczność wprowadzenia modyfikacji w fabryce, które wymagają dodatkowych zgód urzędów regulacyjnych.

W piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że firma Pfizer w najbliższych tygodniach znacząco zmniejszy dostawy szczepionki przeciw COVID-19 do Polski. Zapewnił, że każdy kto otrzymał pierwszą dawkę szczepionki, otrzyma też drugą. Dodał jednocześnie, że w dalszych tygodniach dostawy będą znacząco większe.

Dworczyk zaznaczył, że być może ograniczenie dostaw wpłynie na tempo szczepień masowych. - Ale o tym będziemy mogli powiedzieć dopiero po tym, jak Pfizer oficjalnie przedstawi nam, o ile zostaną zmniejszone dostawy - podkreślił.

Można się rejestrować

Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego.

Od piątku w Polsce seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.