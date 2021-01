Szczepienia w Polsce. Już ponad 400 tys. osób

Przekroczyliśmy 400 tys. zaszczepionych osób w Polsce - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Łącznie w tym tygodniu zaszczepione zostanie ponad 250 tys. osób, w przyszłym tygodniu ponad 330 tys. - napisał na Twitterze pełnomocnik ds. szczepień. Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed cyberatakami, wykorzystującymi fakt rozpoczęcia rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19.

Szczepienia w Polsce

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają od 27 grudnia, obecnie szczepione są osoby z grupy "zero", czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia na szczepienia będą mogli rejestrować się seniorzy powyżej 80. roku życia, a od 22 stycznia - osoby powyżej 70. roku życia. Szczepienia tych osób, należących do grupy pierwszej, rozpoczną się 25 stycznia. Ponadto do grupy tej należą osoby powyżej 60 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej (mają być szczepieni od 18 do 22 stycznia), zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.

Uwaga na cyberataki

Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed cyberatakami, wykorzystującymi fakt rozpoczęcia rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Powołując się na zespół reagowania na incydenty w sieci CERT, resort podkreśla, że w szczególności trzeba uważać na podejrzane emaile, SMS-y, strony internetowe, aplikacje i telefony wymagające od nas nagłej reakcji, a także na sensacyjne wiadomości/strony internetowe wymagające dodatkowego logowania, również te udostępniane z kont znajomych w mediach społecznościowych.

Resort zdrowia podkreśla, że szczepienia przeciwko koronawirusowi są na każdym etapie bezpłatne i dobrowolne. Nie jest wymagane dokonywanie żadnych opłat ani wypisywanie się z rejestracji.

"Jeśli widzicie podejrzane wiadomości i aktywności związane z tematem szczepień na COVID-19 - zgłaszajcie je na naszej stronie " - apeluje na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.