Mniej więcej jedna na tysiąc szczepionek jest w Polsce utylizowana - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - To jeden z najniższych wyników w Europie - zaznaczył.

Reklama

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Polsat News

Podczas piątkowej konferencji prasowej Dworczyk odniósł się do pojawiających się w mediach informacjach o dużym odsetku utylizowanych szczepionek w Polsce.

Reklama

- Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie. Mniej więcej jedna na 1000 szczepionek jest utylizowana i warto to podkreślać - wskazał minister.

Jak dodał, to zasługa osób prowadzących działania w punktach szczepień, które bardzo profesjonalnie prowadzą cały proces, dbając o preparaty.

- To, że jakieś szczepionki od czasu do czasu mogą się zmarnować, bo na przykład jest uszkodzenie mechaniczne, czy fragment korka w czasie nakłucia dostanie się do fiolki, czy - co zdarza się bardzo rzadko - nie zjawi się pacjent i nie ma go kim zastąpić, to takie sytuacje - ze statystyki to wynika - muszą się zdarzyć. Ale na tle innych krajów mamy tutaj świetne wyniki i warto to podkreślać - zaznaczył Dworczyk.