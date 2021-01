Szczepienia w Polsce. Dworczyk: Mamy prawie 338 tys. osób zaszczepionych, u 50 osób niepożądane odczyny

Mamy prawie 338 tysięcy osób zaszczepionych - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak mówił, dotychczas dotarło do Polski 483 tys. dawek szczepionki, 818 zostało zutylizowanych, zaś u 50 osób stwierdzono niepożądane odczyny poszczepienne. - Jest to wciąż na niskim poziomie - dodał.

Jego zdaniem miesięczna liczba szczepień wyniesie średnio milion osób. - Mamy zdolności operacyjne na szczepienie 3,6 mln osób miesięcznie, to sytuacja uwarunkowana jest umową UE - mówił Dworczyk.

- Idąc śladem większości państw, dzielimy szczepionki na pół i połowa trafia do punktów, a połowa czeka w mroźniach ARM na podanie drugiej dawki szczepionki. Odporność po pierwszej dawce to ok. 52 proc. i dopiero podanie drugiej dawki gwarantuje 95 proc. odporności - powiedział Dworczyk.

- Wchodzimy w kluczowy etap szczepień w tym tygodniu, zaczynamy szczepienia masowe - stwierdził Dworczyk. Przypomniał trzy najważniejsze daty. - W najbliższy piątek otwieramy rejestrację dla osób powyżej 80. roku życia. Uruchamiamy też formularz zgłoszenia dla wszystkich powyżej 18. roku życia. Druga ważna data to 22 stycznia - otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70. roku życia.

Jak powiedział Dworczyk, od 25 stycznia zaczną się szczepienia grupy liczącej 4,62 mln osób - seniorów powyżej 70. i 80. roku życia - w 5994 punktach. - I zgodnie z rejestracją z poprzednich dni - dodał szef KPRM.

Proces rejestracji będzie przebiegał trzema kanałami: to infolinia 989, osobista rejestracja w punkcie szczepień oraz strona internetowa pacjent.gov.pl. - Wybieramy termin i punkt szczepienia, dzień przed wizytą SMS z przypomnieniem - mówił Dworczyk. Jak dodał, infolinia i rejestracja ruszą o północy z czwartku na piątek.

W sumie do Polski do końca pierwszego kwartału trafi powyżej 6 mln dawek szczepionek firmy Pfizer i Moderna. Ma to pozwolić pozwoli to na zaszczepienie 3 mln osób.

- Między 15 a 22 stycznia rejestrować na konkretny termin szczepienia mogą się tylko seniorzy powyżej 80. roku życia. Podjęliśmy tę decyzję ze względu na rekomendacje Rady Medycznej, bo to ci seniorzy są najbardziej narażeni na ciężki przebieg koronawirusa - powiedział Dworczyk.

"Polska ma zdolność do szczepienia 3,5-4 mln osób miesięcznie"

Wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. szczepień przeciw COVID-19, powiedział, że po 25 stycznia będzie niemal 6 tysięcy punktów szczepień, a obecnie szczepienia wykonuje nieco ponad 500 punktów. Powtórzył, że logistycznie Polska ma zdolność do szczepienia 3,5-4 mln osób miesięcznie. - Jedyne, co nas ogranicza to dostęp do szczepionek - mówił Dworczyk.

Jak stwierdził, w tym tygodniu zaszczepi się 250 tys. osób, w ubiegłym tygodniu było to 150 tysięcy, a dwa tygodnie temu - 50 tysięcy osób. - Więc widać, że ten proces narasta, ma jeszcze bardzo duży potencjał. Jak tylko pojawią się szczepionki, to będzie gwałtownie przyśpieszać proces szczepienia - zapewnił minister.



Przypomnijmy, szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w tzw. szpitalach węzłowych, których jest 509, pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.



Od 18 do 22 stycznia zespoły wyjazdowe maja zaszczepić pensjonariuszy domów opieki społecznej.