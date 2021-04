Do Polski przyjedzie dużo mniej dawek szczepionki firmy AstraZeneca, niż zapowiadano. - Zamiast 268 tys. dawek w tym tygodniu do Polski trafi 67 tys. - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Zdjęcie Szczepienie AstraZenecą / LOIC VENANCE / AFP

Reklama

W poniedziałek rano do Polski trafiło 873 tys. dawek szczepionki Pfizera i 216 tys. firmy AstraZeneca. Kuczmierowski powiedział, że w tym tygodniu mieliśmy dostać dużą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca, została ona jednak mocno zredukowana.

Reklama

- Miało przybyć do Polski 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a dostaniemy - zgodnie przesłaną właśnie informacją - 67 tys. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i planujemy harmonogram szczepień, aby bezpiecznie pokrywał się z dostawami - podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Zobacz też: Ważna zmiana w sprawie szczepień. Kto skorzysta?



Jakimi preparatami szczepią się Polacy?

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku możliwe jest także szczepienie nowym preparatem - jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

W ubiegłą środę do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.