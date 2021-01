Szczepienia starostów poza kolejnością? Sprawa zajmie się NFZ

Po informacjach o szczepieniach przeciwko COVID-19 starostów nyskiego i krapkowickiego opolski oddział NFZ przeprowadzi kontrolę w szpitalach w Nysie i w Krapkowicach - poinformowała Barbara Pawlos, rzecznik NFZ w Opolu.

W grudniu lokalny portal nyski poinformował o zaszczepieniu starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza. Przyjął on pierwszą dawkę szczepionki przed częścią kadry medycznej szpitala. O przyjęciu szczepionki w ramach grupy zero poinformował też starosta krapkowicki Maciej Sonik.

Po upublicznieniu informacji szefowa PiS w regionie poseł Violetta Porowska skierowała do prezesa PiS wniosek o zawieszenie w prawach członka tej partii starosty nyskiego, choć ten w swoim oświadczeniu zapewniał, że do szczepienia zaprosił go dyrektor szpitala powiatowego i był przekonany, że nie łamie w ten sposób norm prawnych czy etycznych. W niedzielę opolski zarząd Solidarnej Polski zażądał od starosty nyskiego złożenia natychmiastowej dymisji z zajmowanego stanowiska.

Starosta i wicestarosta krapkowicki zapewniają, że mieli pełne prawo do zaszczepienia w grupie zero, bo od początku pandemii pracują jako wolontariusze w miejscowym szpitalu.

W poniedziałek rzecznik opolskiego NFZ poinformowała, że urząd przeprowadzi w trybie pilnym kontrole Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Zostaną sprawdzone m.in. zasady, według których przeprowadzane do tej pory były szczepienia w tych placówkach i wykorzystanie otrzymanych przez szpitale szczepionek.



