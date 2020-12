Szczepienia seniorów i nauczycieli. Ujawniono termin

- Jest bardzo prawdopodobne, że w styczniu przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej, czyli do tej, do której zakwalifikowani są seniorzy i wybrane zawody takie jak przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

Zdjęcie Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka i lekarz /Vincent Kalut / Photonews /Getty Images

Według zapowiedzi, pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech, 10 tysięcy dawek, trafi do Polski w sobotę 26 grudnia, a pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia. Łącznie szczepienia mają być prowadzone w 73 szpitalach węzłowych w całym kraju.

W Warszawie pierwsi medycy zostaną zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. - W niedzielę zostanie zaszczepionych w CSK MSWiA ponad 300 osób, którzy są pracownikami tej placówki. Potrwa to kilka godzin. Na pewno pięć osób otrzyma szczepionkę w warunkach reprezentacyjnych. Chcielibyśmy postawą pracowników CSK MSWiA zachęcić Polaków do tego, aby zaszczepić się przeciw COVID-19 - powiedziała rzeczniczka szpitala Iwona Sołtys.

Pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce na COVID-19 będzie pielęgniarka i lekarz z tego szpitala. Pozostałe trzy osoby są jeszcze ustalane. Wstępnie mają to być lekarka i ratownik medyczny. - Na pewno są to osoby, które są przy pacjentach - przekazała rzeczniczka.

Kiedy szczepienia dla "zwykłych" Polaków?

W Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że szczepienia grupy "jeden", do której należą m.in. seniorzy, nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych, powinny ruszyć w styczniu.

Minister zapewnił, że od stycznia, co tydzień do Polski powinno być dostarczane ok. 300 tys. dawek. - Pamiętajmy, że te 300 tys. dawek trzeba podzielić na pół, bo do zaszczepienia zawsze potrzebne są dwie dawki - mówił.

- W związku z tym jest zbyt wiele zmiennych, by powiedzieć, że w tym i tym miesiącu 40-letni, czy 50-letni Polacy, którzy nie są uwzględnieni w grupie "zero", czy grupie "jeden" będą mogli się szczepić - zaznaczył szef KPRM.

Najpierw zapisy na szczepionkę

W połowie grudnia Dworczyk informował, iż 15 stycznia Polska ma uzyskać gotowość operacyjną do tego, żeby rozpocząć zapisy na szczepienia. Można będzie - jak dodał - dokonać tego za pośrednictwem czterech kanałów - infolinii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta oraz osobistej wizyty w POZ-ie.

- Tymi czterema kanałami będziemy gotowi, żeby w sposób scentralizowany, dzięki wsparciu systemu teleinformatycznego rozpocząć zapisy 15 stycznia - zaznaczył Dworczyk.

Zastrzegł jednocześnie, że termin ten zależy od tempa dostaw szczepionek od producentów. - Jeżeli jeszcze tych szczepionek nie będzie albo będą w sposób znaczący opóźnione dla grupy pierwszej, dlatego, że medyków i personel pracujący w podmiotach leczniczych szczepimy w grupie "zero", w szpitalach węzłowych. I dopiero grupa pierwsza będzie właśnie w ramach tego systemu szczepiona - tłumaczył szef KPRM.

