W najbliższym czasie wykonane zostaną połączenia telefoniczne do wszystkich osób powyżej 70. roku życia z pytaniem, czy już się zaszczepiły, a jeśli nie, będzie im oferowane szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy - poinformował szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Marek BAZAK/East News / East News

Zespół szczepiący dojedzie do takiej osoby, która zadeklaruje chęć zaszczepienia - poinformował Dworczyk.

Będą to zespoły oparte głównie na straży pożarnej - ochotniczej i państwowej.

- Mamy deklaracje, że te zespoły strażaków, które do tej pory w dużej części w bardzo wielu miejscowościach, gminach w Polsce pomagały dowozić seniorów do punktów szczepień, teraz będą jeździć z osobami uprawnionymi do wykonywania szczepień - poinformował Dworczyk podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Będą to albo lekarze czy przedstawiciele punktów prowadzących szczepienie, albo Mobilne Jednostki Szczepiące.

