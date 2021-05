Jedna czwarta Polaków nie zamierza się w ogóle szczepić przeciwko COVID-19 - wynika z najnowszego sondażu. Badani, którzy deklarują chęć przyjęcia preparatu, wskazują, że najchętniej zaszczepiliby się Pfizerem. Najmniej ankietowanych stawia na AstraZenecę.

Szczepienia przeciwko COVID-19.

W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" Polacy odpowiedzieli na pytanie, którą szczepionkę wybraliby, gdyby mieli taką możliwość. Wskazać mogli cztery preparaty: AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Moderna i Johnson&Johnson.

Najwięcej badanych - 41,7 proc. wskazało, że zaszczepiłoby się szczepionką firmy Pfizer. Chęć zaszczepienia się preparatem Moderny zadeklarowało 9 proc., natomiast preparatem Johnson&Johnson - 8,7 proc. Szczepionkę AstraZeneca wybrałoby 4,8 proc. badanych. Z kolei 10,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że rodzaj szczepionki jest im obojętny.

25 proc. Polaków wskazało natomiast, że w ogóle nie zamierza się szczepić przeciw COVID-19.

Szczepionka a płeć i zarobki

Według badania, szczepionka Pfizer jest chętniej wybierana przez kobiety (46 proc. vs mężczyźni 36 proc.), osoby w wieku powyżej 50 lat (48 proc. vs osoby w wieku do 24 lat: 33 proc.), z wykształceniem wyższym (46 proc. vs z zasadniczym zawodowym 25 proc.). Najmniej chętne do zgłoszenia się na szczepienie są osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (40 proc. tych osób nie zamierza się szczepić w ogóle).

Szczepionka Moderny ma stosunkowo najwięcej zwolenników wśród osób z dochodem powyżej 5000 zł (15 proc. wskazań w tej grupie), a szczepionka AstraZeneca wśród osób z dochodem poniżej 1000 zł (9 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 maja na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia.

