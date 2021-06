Szczepienia przeciwko COVID-19. Ekspert: Upał nie stanowi przeciwskazania

Koronawirus w Polsce

- Pogoda nie powinna stanowić przeciwskazania do szczepienia, do jego zaniechania czy odwlekania. Upały też nie są takim przeciwskazaniem. Najlepsza jest taka szczepionka przeciw COVID-19, którą przyjmiemy jak najszybciej - podkreślił specjalista chorób zakaźnych dr Paweł Rajewski. Synoptycy przewidują, że pod koniec tygodnia w całym kraju będą upały - temperatura przekroczy 30 stopni C.

Zdjęcie Punkt szczepień przeciwko COVID-19 na zakopiańskich Krupówkach / Paweł Murzyn / East News