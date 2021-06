Szczepionka firmy Pfizer dotarła do Polski. Do magazynów trafiło 2,4 mln dawek tego preparatu. Z kolei dostawa szczepionki AstraZeneca została przesunięta z poniedziałku na wtorek.

Zdjęcie Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer BioNTech. / Artur Barbarowski / East News

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk na swoim profilu na Twitterze udostępnił informację podaną przez profil @szczepimysie prowadzony przez Centrum Informacyjne Rządu.

"Dzisiaj do Polski dotarło 2,4 mln dawek szczepionek Pfizer. Przesunięta została dostawa AZ z dzisiaj na jutro" - podano we wpisie.

Szczepienia nastolatków

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w poniedziałek szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat preparatem Comirnaty.

W ocenie przewodniczącego Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzeja Horbana "szczepienia dzieci w wieku od 12 lat powinny ruszyć jak najszybciej". - Do rozważenia jest, czy nie zorganizować ich w szkole lub w jej okolicy - powiedział.

Podkreślił, że rozsądnym pomysłem jest także szczepienie dzieci w wakacje. - Dobrze by było i pięknie, gdyby w każdej szkole była chociaż pielęgniarka i punkt szczepień - powiedział profesor.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides poinformowała, że Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu stosowania szczepionki BioNTech/Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Badanie wykazało, że odpowiedź immunologiczna na Comirnaty w tej grupie była porównywalna z odpowiedzią immunologiczną w grupie wiekowej od 16 do 25 lat (mierzoną poziomem przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2). Skuteczność preparatu Comirnaty obliczono u blisko 2000 dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które nie miały oznak wcześniejszego zakażenia.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12-15 lat są podobne do tych, które występują u osób w wieku 16 lat i starszych. Obejmują one ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Efekty te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Podczas weekendowej akcji szczepień "Wpadnij na szczepienie" zaszczepionych zostało 4300 osób bez wcześniejszej rejestracji. Stołeczny ratusz przedłuża akcję na kolejne dni. "Będziemy szczepić do wyczerpania zapasów" - powiedziała w poniedziałek Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka warszawskiego ratusza.

Chętni mają do dyspozycji cztery miejskie punkty szczepień w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze oraz dodatkowy na Ochocie. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Przychodni Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwieckiej 36, Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 i w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki.

Szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech, zapobiegająca COVID-19, zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka znanego, jako białko wypustkowe, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, dzięki czemu przygotowuje organizm do obrony przed SARS-CoV-2.