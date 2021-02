Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Po spotkaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

- Prezydent otrzymał szczegółową informację o przebiegu szczepień na COVID-19 - przekazał we wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował natomiast, że prezydent szczegółowo weryfikował informacje, potencjalne zagrożenia i wyzwania związane z Narodowym Programem Szczepień.

Spotkanie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy poświęcone było dystrybucji szczepionek na COVID-19 oraz czekającej na decyzję prezydenta ustawie o rezerwach strategicznych.

Rozmowa także o zmianach

Na konferencji prasowej po spotkaniu Dworczyk poinformował, że przedstawił prezydentowi stan zaawansowania i realizacji Narodowego Programu Szczepień.

- Pan prezydent szczegółowo weryfikował informacje, potencjalne zagrożenia i wyzwania, z którymi się zmagamy, przede wszystkim dotyczy to dostępu do szczepionek i opóźnień oraz zmniejszenia dostaw przez zagranicznych producentów - powiedział szef KPRM.

Dworczyk mówił, że rozmowa dotyczyła tego, jak został skonstruowany system szczepień oraz "jakie powinny ewentualnie zmiany w nim nastąpić w kolejnych kwartałach, gdy szczepionek będzie o wiele więcej, na co bardzo liczymy, i kiedy rozpoczną się szczepienia już nie tylko seniorów, ale dużo szersze szczepienia populacyjne".

Szef BBN Paweł Soloch wskazał z kolei, że prezydent otrzymał szczegółową informację" na temat przebiegu szczepień na COVID-19 i tego, "jakie tu są możliwości, jakie ograniczenia".

Kwestia ustawy o rezerwach strategicznych

Drugim tematem wtorkowej rozmowy była ustawa o rezerwach strategicznych. Soloch zaznaczył, że prezydent przed podjęciem decyzji w sprawie tej ustawy "odbywa szersze konsultacje, przede wszystkim z osobami, które tę ustawę pilotowały". W tym kontekście podziękował Dworczykowi "za wysiłek włożony właśnie w usprawnienie systemu dotyczącego rezerw strategicznych, co zresztą było postulatem pana prezydenta, zawartym w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanej w roku ubiegłym".

Dworczyk mówił, że to co najistotniejsze w ustawie "to zmiany, które pozwalają na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych". Dodał, że Agencja jest obecnie jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień.