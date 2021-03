- Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Aktualne wyniki badań wskazują, że tego typu zmiany można wprowadzić bez żadnego uszczerbku dla skuteczności szczepień - dodał.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Grzegorz Banaszak /Reporter

Dotyczy to zarówno szczepionki Pfizera, jak i AstraZeneca. Szef KPRM poinformował, że w porozumieniu z Radą Medyczną w oparciu o aktualny stan wiedzy, zdecydowano o zmianach terminów, w jakich powinny być podawane szczepionki.

- Od przyszłego tygodnia drugie szczepienie preparatem AstraZeneca będzie po 12 tygodniach, zaś firmy Pfizer - po 42 dniach.

Przekazał też, że osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, będą szczepione po sześciu miesiącach od zakażenia i będzie im podana tylko jedna dawka preparatu. - Rekomendujemy szczepienie jednodawkowe - powiedział szef KPRM.

Jak przypomniał, wykonano już ponad 3,6 mln szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2,3 mln osób. - Deklarowaliśmy, że do końca pierwszego kwartału zaszczepimy minimum 3 mln osób - ten cel na pewno będzie zrealizowany - dodał Dworczyk. - Liczymy, że na koniec I kwartału uda się zaczepić 3,5 mln osób - powiedział Michał Dworczyk. To więcej o pół miliona od początkowych zapowiedzi.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce / fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

Poinformowano także, że do niedzieli planowane jest zakończenie szczepień ponad 90 proc. nauczycieli. W poniedziałek z kolei ruszą uzupełniające szczepienia osób z grupy zero, które mają zakończyć się 21 marca. Będą to szczepienia preparatem AstraZeneca.

10 marca ruszy z kolei rejestracja, a 15 marca szczepienia osób z grupy 1B, czyli przewlekle chorych. 22 marca rozpoczną się szczepienia pacjentów w wieku 69 lat. W kolejnych dniach - kolejne roczniki.

- Do 7 marca zaszczepionych zostanie ponad 90 proc. nauczycieli - szkół podstawowych, średnich i wykładowców. Do 14 marca zakończymy szczepienia wszystkich nauczycieli - powiedział Dworczyk.

8 marca rozpoczną się szczepienia tych osób z grupy 0, które jeszcze nie otrzymały szczepionki - Chcielibyśmy aby zostały one zaszczepione do 21 marca - mówił Dworczyk.

Szczepionka nie dotarła

Przypomnijmy, że czwartkowa dostawa 62 tys. szczepionek firmy AstraZeneca została odwołana przez producenta . Poinformował o tym prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dawki te miały być rozdystrybuowane na potrzeby szczepień grupy zero.