Padł dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce – przekazał we wtorek wieczorem na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk. Tego dnia zaszczepiono w kraju 118 915 pacjentów.

"Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już pierwszą dawką przeszło 775 000 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy udowadniają, że Narodowy Program Szczepień działa" - czytamy we wpisie Dworczyka.

Wcześniej Dworczyk zapewniał, że "mamy zapewnionych 85 mln dawek szczepionki do końca roku, 60 mln dawek z jednej, a 25 mln z drugiej umowy".

"Jesteśmy w pełni bezpieczni" - dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szczepienia seniorów

W poniedziałek ruszyły w Polsce szczepienia populacyjne - po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy.

Dzień wcześniej szef kancelarii premiera ogłosił, że terminów i wolnych szczepionek na koronawirusa już nie ma. Póki co rozdysponowane są wszystkie szczepionki, które zostały dostarczone.

Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech, oraz mRNA-1273 - od Moderny. Na rejestrację czeka m.in. szczepionka firmy AstraZeneca.