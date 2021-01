Szczepienia przeciw COVID-19. Ruszyły zapisy dla seniorów powyżej 70. roku życia

W piątek o godz. 6 rano rozpoczęły się zapisy na szczepienia seniorów powyżej 70 lat. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia. Do tej pory w Polsce, jak wynika z najnowszych danych, zaszczepiono przeciwko COVID-19 ok. 590 tys. osób.

Zdjęcie Szczepienia w Polsce trwają od 27 grudnia ub. roku /Wojtek Jargiło /PAP

Z danych dostępnych na portalu gov.pl wynika, że do czwartku, do godz. 10.30 zaszczepiono w Polsce 591 785 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 46 tys. Do tej pory zaszczepiono ok. 425 tys. kobiet i 166 tys. mężczyzn. Najbardziej liczne grupy to 51-60- latkowie (152,6 tys.) i 41-50-latkowie (133,1 tys.). Obecnie trwają szczepienia grupy zero, czyli m.in. personelu medycznego.

Zmiany kolejności

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział w czwartek, że w tym tygodniu opublikowane zostanie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów, w którym doprecyzowana zostanie kwestia osób z pierwszej grupy szczepień.

Jak wynika z zapowiedzianej w środę przez przedstawicieli rządu zmiany kolejności szczepień, w etapie pierwszym najpierw będą szczepieni seniorzy powyżej 60 lat, osoby z chorobami przewlekłymi (m.in. po przeszczepach i chorzy na nowotwory), a także nauczyciele oraz służby mundurowe. KPRM przypomina, że od 15 stycznia rejestracja na szczepienia jest otwarta dla osób w wieku 80 plus.

Szczepienia w DPS-ach

Tymczasem trwają szczepienia nie tylko wśród lekarzy, ale również pensjonariuszy domów pomocy społecznej i placówek całodobowych. Do czwartku zgłosiło chęć zaszczepienia 70 proc. pensjonariuszy, a 80 proc. z nich już zaszczepiono - przekazał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Szwed przypomniał, że w ramach narodowego programu szczepień, jeśli chodzi o DPS-y, zostały wyszczególnione dwie grupy: pracowników DPS-ów i placówek całodobowych, którzy znaleźli się w grupie zero, i pensjonariuszy, których szczepienia, po przyspieszeniu procesu, zaczęły się 18 stycznia. Podkreślił, że proces szczepień pracowników jest "praktycznie można powiedzieć, że już na ukończeniu". Z kolei proces szczepień pensjonariuszy, według wiceministra, powinien zakończyć się w piątek.

Rządowe plany

W czwartek w Sejmie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że rząd podtrzymuje deklarację, że obecne dostawy szczepionek pozwolą nam na zaszczepienie ok. trzech mln Polaków do końca pierwszego kwartału. Zaznaczył, że jeśli w najbliższych tygodniach zostaną zarejestrowane nowe szczepionki i w ramach umowy unijnej trafią one do Polski, to tempo szczepień wzrośnie.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że został potwierdzony nowy harmonogram dostaw szczepionki od Pfizera.

- Zgodnie z nim od przyszłego tygodnia wracamy do normalnych dostaw rzędu 330-350 tys. tygodniowo, a po dwóch tygodniach, czyli od połowy lutego, będziemy mieli naddatek w dostawach, który ma nam zrekompensować to, co teraz ubyło, bo dostawy będą przez co najmniej dwa, trzy tygodnie w okolicy co najmniej 400 tys. - powiedział minister zdrowia.

Brytyjska mutacja w Polsce

W czwartek wykryto w Polsce tzw. brytyjską mutację koronawirusa, która charakteryzuje się wyższą zakaźnością. Wirusa u chorej z woj. małopolskiego wykryło prywatne laboratorium genXone ze Złotnik w woj. wielkopolskim. Jak powiedział w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w przyszłym tygodniu rusza ogólnopolskie badanie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia, które określi skalę obecności brytyjskiej mutacji w Polsce oraz możliwe konsekwencje zdrowotne.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił, że wydaje się, że niebezpieczeństwo związane z możliwym ogniskiem brytyjskiej odmiany koronawirusa w Polsce jest pod kontrolą.

