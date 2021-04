Szczepienia przeciw COVID-19. Michał Dworczyk: Odnotowaliśmy rekord

W środę padł rekord dziennej liczby wykonanych szczepień. Jak informuje pełnomocnik rządu ds. szczepień, minister Michał Dworczyk wykonano ich 273 778. "Narodowy Program Szczepień nabiera tempa wraz z wzrostem dostaw do Polski i rejestracją kolejnych roczników. Zachęcamy do zapisów" - napisał Dworczyk.

"Wczoraj zanotowaliśmy rekordową do tej pory liczbę szczepień wykonanych jednego dnia - 273 778. Słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych! NPS nabiera tempa wraz z wzrostem dostaw do Polski i rejestracją kolejnych roczników. Zachęcamy do zapisów" - napisał na Twitterze Michał Dworczyk.

Według danych z środy w sumie w Polsce wykonano ponad 9 milionów 210 tysięcy szczepień przeciw COVID-19.

Zgodnie z obowiązującym kalendarzem codziennie od 12 kwietnia do grupy osób, które mogą się rejestrować na szczepienie dołącza kolejny, młodszy rocznik. I tak od poniedziałku zapisywał się rocznik 1968 (53 lat), od wtorku rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat). Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973).

Nowy harmonogram szczepień

W tym tygodniu Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będzie się odbywać rejestracja dwóch roczników. Natomiast od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione już e-skierowania.

Polacy otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.