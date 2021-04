Szczepienia przeciw COVID-19. Michał Dworczyk: Od 12 kwietnia zapisy dla osób z rocznika 1962

Jak zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej, od 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku, każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik. Podkreślił też, że nie działa już formularz, dzięki któremu można było uzyskać pierwszeństwo w zapisach.

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej, że 12 kwietnia rozpoczynają się zapisy osób urodzonych w 1962 roku, a każdego następnego dnia będzie dochodził kolejny, młodszy rocznik. Jak zapowiedział, starsi, którzy nie zdążyli się zapisać we właściwym dla swojego rocznika dniu, też będą mogli to zrobić.

- To, że 13 kwietnia będą mogły zapisać się osoby, które urodziły się w 1963 roku, oczywiście nie oznacza, że tego dnia osoby urodzone w 1962 roku nie mogą się zapisywać - podkreślił.

- W ten sposób, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 roku - poinformował Dworczyk. Terminy zapisów, aż do rocznika 1973, są zaplanowane do 24 kwietnia.

Szef KPRM wyjaśnił, że zapisy przez internet będą każdego dnia ruszać o północy, a poprzez infolinię o 6 rano. - Jesteśmy przekonani, że osoby z każdego z tych roczników będą zainteresowane szczepieniem - powiedział.

Minister: zapisujemy na konkretny termin

- Formularz, za pośrednictwem którego można zgłosić gotowość do zaszczepienia, a w konsekwencji uzyskać pierwszeństwo, jeśli chodzi o otrzymanie konkretnego terminu działał między styczniem a marcem. Ten formularz już nie działa - poinformował Michał Dworczyk. - Rejestrujemy się już na konkretne terminy - podkreślił.

Zaznaczył, że formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia uruchomiony został w styczniu.

- Zainteresowanie szczepieniami było dużo mniejsze, kiedy było jeszcze sporo obaw i wiele osób miało dystans do szczepień - zaznaczył Dworczyk. - Było to działanie profrekwencyjne.