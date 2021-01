Do godziny 10 do zaszczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się 127 796 tys. seniorów powyżej 80. roku życia - przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Zapisy seniorów na szczepienia w Warszawie / Leszek Szymański /PAP

- W ciągu pierwszej godziny rejestracji miało miejsce 10 milionów odsłon strony, na której można było dokonywać zgłoszenia. Przez pierwsze 90 minut 84 tys. razy dzwoniono na infolinię - wyliczał Dworczyk.

Reklama

Jak przekazał, do godz. 10 dokonano 474 676 zgłoszeń chęci zaszczepienia się - mogą to robić już wszystkie osoby powyżej 18. roku życia. Prawie 377 tys. zgłoszeń zostało już potwierdzonych - trzeba kliknąć w link, który powinien przyjść mailem.

- Nie obyło się bez problemów, ze względów technicznych i ze względu na duże zainteresowanie - przyznał Michał Dworczyk. Miało to miejsce tuż po północy - poinformował. Po 1 w nocy pełna funkcjonalność systemu została przywrócona. - To była, proszę mi wierzyć, wielka operacja teleinformatyczna - stwierdził Dworczyk.



Zdjęcie Michał Dworczyk podczas piątkowej konferencji / Adam Guz / materiały prasowe

Szef NFZ Filip Nowak oświadczył, że liczba punktów szczepień będzie rosła. Zachęcił jednocześnie, by szukać takiego punktu, który może zaszczepić najszybciej, a niekoniecznie jest najbliżej.



1,5 mln terminów

Michał Dworczyk przekazał, że w czwartek do północy terminy szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce i właśnie dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Jak przekazał, wystawionych terminów było ponad 1,5 mln - od 25 stycznia do końca marca.

- Planowaliśmy, że będzie to około 6 tys. punktów i około 2 mln terminów. Wczoraj okazało się, że część punktów - co przedstawiono nam rano, chodzi w szczególności o POZ-y - powiedziała, że nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy. Dodatkowo nastąpiła mniej więcej godzinna przerwa w dostępie do centralnego kalendarza do ładowania terminów, ponieważ bardzo dużo punktów szczepień jedocześnie starało się wprowadzać terminy dla pacjentów - wyjaśniał Dworczyk.

W konsekwencji - poinformował - został uruchomiony "wariant B", czyli w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów. - Dla tych POZ-ów, które są w programie szczepień, a które nie zdążyły wczoraj zgłosić swojego kalendarza, wydłużyliśmy termin zgłoszeń. Do 25 stycznia liczba tych punktów, wierzymy, że w sposób znaczący się zwiększy, a liczba terminów dobije do 2 mln - dodał szef KPRM.

Ile osób już się zaszczepiło?

Ponad 410 tys. pacjentów zostało zaszczepionych przeciw COVID-19. Do końca dnia będziemy mieli zaszczepionych ok. 450 tys. Polaków - przekazał szef KPRM.

Jak podkreślił, założone tempo szczepień Polaków jest realizowane.

Z komunikatu MZ wynika, że o godz. 10 zaszczepionych było dokładnie 410 480 osób. Do Polski dostarczono natomiast łącznie ponad milion dawek szczepionki przeciw COVID-19.



Ładowanie...

Ładowanie...

Rząd uruchamia specjalną stronę

- W nocy ruszyła zgodnie z planem strona raportująca proces szczepień - poinformował szef KPRM. - Chcemy, żeby ten proces był transparentny - dodał.

Poinformował też, że na stronie jest dostępna mapa Polski, wraz z informacjami o zaszczepionych pierwszą i druga dawką szczepionki antycovidowej. Informacje są przedstawione z podziałem na grupy wiekowe i płeć.

Strona jest raz dziennie, rano po godz. 10 uzupełniana. - Chcemy doprowadzić, żeby w lutym była ona w ciągu dnia uaktualniania, tak żeby każdy obywatel miał bieżącą informacje na temat przebiegu Narodowego Programu Szczepień - powiedział Dworczyk.

Rządowa strona znajduje się pod tym adresem.





Dostawy szczepionek

- Analizujemy wszystkie możliwości, żeby było więcej szczepionek w Polsce w krótszym terminie - powiedział Michał Dworczyk pytany, czy rząd będzie się starał pozyskać preparaty poza mechanizmem unijnym.

Ale jednocześnie zaznaczył:



- Jeden z zapisów umowy, którą zawarliśmy w ramach UE, mówi o tym, że kraje, które są stronami umowy, nie będą pozyskiwały oddzielnie tego preparatu.



W piątek rozpoczęły się zapisy

Od piątku na szczepienie przeciw COVID-19 umawiają się seniorzy powyżej 80. roku życia, a tydzień później rozpoczną się zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Ponadto każdy może już zgłaszać chęć zaszczepienia się, zostawiając swoje dane. Tutaj szczegółowo opisujemy całą procedurę.

Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 w Poznaniu / Marek Lapis / Agencja FORUM