Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział z kolei, że od drugiej dekady maja będą wdrażane szczepienia w zakładach pracy.

Zdjęcie

Jak stwierdził premier Mateusz Morawiecki ma przekonanie, że dzięki narodowemu programowi szczepień "zbliżamy się do przełomu". - Może on w najbliższych tygodniach doprowadzić do tego, że wreszcie na przełomie maja i czerwca będzie można znaczną część gospodarki odmrażać" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, niektóre elementy gospodarki mogą być odmrażane wcześniej, a niektóre później, a tempo odmrażania zależy od tempa szczepień. Według niego na drodze powrotu do normalności około milion Polaków musi wykonać pierwszy krok i się zaszczepić.

- Wszystkie dane wskazują na to, że musimy osiągnąć pewien poziom odporności populacyjnej - wskazywał szef rządu. Powoływał się na przykład Wielkiej Brytanii. - Jeżeli to zwątpienie w sens programu szczepionkowego będzie szerokie, ten powrót do normalności będzie trwał dłużej.

- Wdrażamy nowe ścieżki szczepień. Od drugiej dekady maja będziemy wdrażali to, co zapowiedzieliśmy kilkanaście dni temu: szczepienia w zakładach pracy - powiedział premier.

Zapobieganie marnowaniu szczepionek

Michał Dworczyk zapowiedział z kolei zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19.





- Jutro zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu -kiedy istnieje ryzyko zmarnowania szczepionki - będzie można ją wykorzystać dla każdej osoby powyżej 18 roku życia. Te zasady były do tej pory obwarowane restrykcjami, które zostaną poluzowane - przekazał szef KPRM.



- Teraz je rozluźniamy, bo jesteśmy na tym etapie szczepienia, na którym trzeba odpowiadać na aktualną sytuację, dostosowując się też do aktualnych możliwości jeśli chodzi o dostęp i liczbę preparatów - dodał.

Podkreślił, że realizując wytyczne premiera Mateusza Morawieckiego, rząd przyspiesza z jednej strony zapisy na konkretne terminy szczepień, a z drugiej strony zmienia też system tak, żeby elastycznie dostosowywał się do aktualnej sytuacji, aby Polacy jak najłatwiej mogli się szczepić.

- W tym tygodniu planujemy powyżej miliona szczepień - zapowiedział szef KRPM Michał Dworczyk. Wspomniał, że dziennym rekordem było 260 tys. wykonanych szczepień, podkreślił także, że tempo szczepień jest uzależnione od dostaw szczepionek.

Premier: Tempo powrotu do normalności zależy od szczepień

Podczas konferencji premier był pytany o to, kiedy można spodziewać się powrotu do "przedpandemicznych zwyczajów" osób zaszczepionych i luzowania obostrzeń dla nich.

- Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Wraz z rosnącą liczbą osób zaszczepionych będzie można zwiększać swobody gospodarcze i luzować restrykcje społeczne. Ale od tego, ile osób zostanie zaszczepionych zależy tempo powrotu do normalności. Jestem pewien, że odpowiedzialność Polaków będzie pełna i będziemy mogli jako jedni z pierwszych państw europejskich powrócić do normalności - odpowiedział szef rządu.

Premier: Presja na dostawców szczepionek jest skuteczna

Jak zaznaczył premier, tempo szczepień musimy dostosowywać do tego jak spływają do nas dawki szczepionek.

- Pod to musimy podporządkować cały system rejestracji, a ponieważ skutecznie zakończyliśmy negocjacje z KE w sprawie pozyskania dodatkowych milionów dawek Pfizera, to przyspieszy ten termin o tydzień - wskazał.

Dodał, że presja na dostawców okazuje się bardzo skuteczna i nowe umowy z dostawcami też zabezpieczają interesy polskich obywateli. - Właśnie dlatego od 10 maja będziemy w stanie przyśpieszyć z procesem rejestracji - zapowiedział szef rządu.

Jak zaznaczył, program szczepień będzie przełomowy w walce z epidemią.

Do 10 maja e-skierowania dla osób powyżej 18. roku życia

Wcześniej podczas wypowiedzi dla mediów w punkcie szczepień powszechnych w Legnicy premier odniósł się do otwarcia szczepień dla wszystkich osób pełnoletnich.



- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - mówił Mateusz Morawiecki.



Obecny na konferencji Michał Dworczyk, szef KRPM zapewnił, że 20 kwietnia ma być przedstawiony szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować.



