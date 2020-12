- Kościół protestował, gdy przeprowadzano pierwszą sekcję zwłok, jak i gdy pojawiły się pierwsze szczepionki. Nie wiązałbym nauki i encyklopedii z encykliką. To dwa różne światy - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News Bartosz Arłukowicz, europoseł KO i były minister zdrowia. Jak dodał, chciałby, aby duchowni "nie straszyli wiernych", ale "zaprosili ich do szczepień".

Przypomnijmy, Konferencja Episkopatu Polski w najnowszym stanowisku uznała, iż "decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanej w sumieniu".



O tym dokumencie mówił w programie "Graffiti" europarlamentarzysta KO Bartosz Arłukowicz , były minister zdrowia w latach 2011-2015. Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał go o dalekie związki między szczepionkami a aborcją, m.in. w kontekście namnażania komórek i o ewentualne wątpliwości wokół tego.

- Wolałbym, aby episkopat wypowiadał się publicznie w sprawach wiary i religii, do czego jest powołany. W tej sprawie powinni powiedzieć, aby się zaszczepić, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa - uznał Arłukowicz.

Jego zdaniem polscy księża "mają jakąś obsesję na wiązaniu wszystkiego z aborcją". - Nie widziałem stanowiska episkopatu, gdy protestowały matki niepełnosprawnych dzieci, gdy łamano prawa kobiet. Duchowni nie powinni straszyć wiernych, ale zaprosić ich do szczepień - mówił.

Według byłego ministra "wiązanie aborcji ze szczepionkami jest dużą aberracją".

"Trzeba mówić prawdę o bezpieczeństwie szczepionki"

Prowadzący "Graffiti" przypomniał, że według obecnych sondaży mniej niż połowa Polaków chce zaszczepić się przeciw COVID-19. - Czy Narodowy Program Szczepień zakończy się katastrofą? - zapytał swojego gościa.

Jak odpowiedział Arłukowicz, ma nadzieję, iż większość obywateli "podejmie mądrą i prawidłową decyzję". - Pytanie, czy rząd zbuduje taką procedurę, byśmy się wszyscy zaszczepili. Trzeba mówić prawdę o bezpieczeństwie szczepionki i stwierdzić wprost, że bez niej nie zatrzymamy pandemii - stwierdził.

Dodał, że chciałby, aby Polacy korzystali z osiągnięć medycyny. - Jeżeli w naszym kraju rozwinie się dyskusja o związku szczepionek z aborcją, to będziemy jedynym państwem, w którym taka się toczy - powiedział polityk KO.

"Kuriozalna restrykcja wobec dzieci i młodzieży"

Grzegorz Kępka pytał Bartosza Arłukowicza także o obostrzenia wobec osób do 16. roku życia, które między godziną 8 a 16 nie mogą przemieszczać się bez dorosłego. Zdaniem byłego ministra ta restrykcja jest "kuriozalna". - W czym szukać uzasadnienia do tego, by dzieci nie mogły wyjść na spacer. Mam dzieci w wieku szkolnym i oni są zmęczeni, ale nie narzekają, robią swoje - odpowiedział.

Jak zauważył, "jedyną radością dzieci jest to, że mogą wejść do parku czy lasu". - Rozporządzenie mówi, że mogą tam iść, ale po godzinie 16, gdy jest ciemno - mówił Arłukowicz w Polsat News.

"Zachowanie premiera pokazuje, że to człowiek nieprzewidywalny"

Arłukowicz komentował także swoją poniedziałkową wypowiedź o obecnym szefie resortu zdrowia Adamie Niedzielskim.



- Jakie narzędzia ma minister zdrowia? Ma gołe ręce i nad sobą szaleńczego premiera, który dla PR-u zrobi wszystko. Dziś oglądałem konferencję premiera na lotnisku. Te "sweet focie", które sobie robi na tle samolotu (który dostarczył do Polski szczepionki - red.) i snujący się za nim jak cień minister zdrowia, to są bardzo przykre obrazki. Tak, jest mi szkoda ministra zdrowia - mówił Wirtualnej Polsce.



W programie "Graffiti" dodał, że Niedzielski "jest mu odległy w poglądach". - Zakładam, że on chce dobrze, a ma nad sobą człowieka, który z dnia na dzień zmienia decyzję, wysuwa go na front walki medialnej, chociaż nie daje żadnych narzędzi - uściślił.

Zdaniem gościa Grzegorza Kępki, "zachowanie premiera w ostatnich miesiącach pokazuje, że to człowiek nieprzewidywalny", z którym "nie da się na coś umówić".

- Chciałbym, aby premier, oprócz biegania w polarze na lotnisku, zaczął przygotowywać procedurę szczepień milionów Polaków - stwierdził.

