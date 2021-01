Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby szczepień na COVID-19 - wynika z dzisiejszego zestawienia amerykańskiej firmy Bloomberg.

Zdjęcie Bloomberg: Polska trzecia w UE pod względem liczby szczepień / Adam Warżawa /PAP

Według Bloomberga, na całym świecie wykonano 14 milionów 600 tysięcy szczepień w 35 krajach.

Najwięcej osób zaszczepiono w Stanach Zjednoczonych: 4 miliony 731 tysięcy, co stanowi 1,4 procent populacji. Szczepienia w USA rozpoczęto 14 grudnia ubiegłego roku.

Drugie miejsce w zestawieniu Bloomberga zajmują Chiny: 4 i pół miliona szczepień (0,32 procent populacji), a trzecie Izrael: 1 milion 370 tysięcy (15,14 procent populacji).

Polska jest na dziesiątym miejscu na świecie: według danych z poniedziałku - 92 200 szczepień (0,24 procent populacji). Wśród państw Unii Europejskiej Polska jest na trzecim miejscu, po Niemczech (317 tysięcy szczepień i 0,38 populacji) i Włoszech (182 tysiące 440 szczepień i 0,3 procent populacji).

Jak poinformował we wtorek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, do godz. 15 zaszczepiono w Polsce na COVID-19 114 tysięcy osób.

