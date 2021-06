Szczepienia nastolatków. Rząd przedstawia szczegóły akcji

- Siódmego czerwca rozpoczniemy szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat. To jest ponad 2,5 mln uczniów - powiedział Michał Dworczyk na konferencji prasowej. Polityk dodał, że nastolatkowie będą mogli przyjąć preparat w punktach szczepień populacyjnych, działających w ramach Narodowego Programu Szczepień. Uruchomienie szczepień w szkołach planowane jest na wrzesień. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że "dziś jest bardzo ważna data", ponieważ Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Oglądaj transmisję w Interii.

- Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepienia dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jeżeli okażą się pozytywne, to my również będziemy, w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, podejmowali decyzje w sprawie szczepień dzieci młodszych - mówił Dworczyk.



Unijny certyfikat covidowy

- Od 1 czerwca Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów COVID-19. Od wtorku certyfikaty wydawane do użytku obywateli - poinformował na konferencji Niedzielski. Unijny certyfikat ma ułatwić swobodne podóżowanie w ramach UE podczas pandemii.



Najnowsze statystyki szczepień

W czasie konferencji Dworczyk przekazał również najnowsze informacje dotyczące akcji szczepień populacyjnych w Polsce. - Tempo szczepień utrzymujemy na dobrym poziomie, natomiast namawiamy wszystkich do tego, żeby rejestrować się, korzystać z tej możliwości, bo tutaj widzimy, jeśli chodzi o rejestrację, pewne spowolnienie - mówił szef KPRM.



- Podejmujemy różnego rodzaju działania, żeby zachęcać wszystkie osoby, które do tej pory jeszcze nie zarejestrowały się na szczepienie, żeby ułatwiać te szczepienia - dodał.





Szczepienia nastolatków

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w poniedziałek szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat preparatem Comirnaty.

W ocenie przewodniczącego Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzeja Horbana "szczepienia dzieci w wieku od 12 lat powinny ruszyć jak najszybciej". "Do rozważenia jest, czy nie zorganizować ich w szkole lub w jej okolicy" - powiedział.

Podkreślił, że rozsądnym pomysłem jest także szczepienie dzieci w wakacje. - Dobrze by było i pięknie, gdyby w każdej szkole była chociaż pielęgniarka i punkt szczepień - powiedział profesor.

Zielone światło od Komisji Europejskiej

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides poinformowała, że Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu stosowania szczepionki BioNTech/Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 12-15 lat.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Badanie wykazało, że odpowiedź immunologiczna na Comirnaty w tej grupie była porównywalna z odpowiedzią immunologiczną w grupie wiekowej od 16 do 25 lat (mierzoną poziomem przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2). Skuteczność preparatu Comirnaty obliczono u blisko 2000 dzieci w wieku od 12 do 15 lat, które nie miały oznak wcześniejszego zakażenia.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku 12-15 lat są podobne do tych, które występują u osób w wieku 16 lat i starszych. Obejmują one ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, dreszcze i gorączkę. Efekty te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

