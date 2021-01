Szef rządu spotka się we wtorek o godzinie 9 z przedstawicielami różnych ugrupowań. Na rozmowach o Narodowym Programie Szczepień pojawią się między innymi przedstawiciele PiS, KO, Lewicy, PSL oraz prawdopodobnie Konfederacji.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki poinformował, że przedstawiciele klubu wezmą udział we wtorkowych konsultacjach z premierem. - Klub PiS będę we wtorek reprezentował ja oraz szef sejmowej komisji zdrowia poseł Tomasz Latos - wskazał Terlecki. Dopytywany przez dziennikarzy, czy można spodziewać się po tym spotkaniu jakiegoś przełomu, bądź wspólnego stanowiska z klubami parlamentarnymi i siłami politycznymi, polityk PiS powiedział: - Zobaczymy.

Na spotkanie z premierem wybierają się również przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. - Domagaliśmy się tego spotkania od wielu tygodni. Rozumiemy, że to jest realizacja wezwania opozycji, dlatego weźmiemy w nim udział. Nie ma dziś ważniejszej sprawy niż powodzenie programu szczepień, dlatego oczekujemy, że rząd wysłucha wreszcie rekomendacji ze strony opozycji i odpowie na podstawowe pytania, bo zbyt wiele kwestii jest ukrywanych w sprawie szczepień - mówił rzecznik PO Jan Grabiec. Zaznaczył, że o tym, kto będzie reprezentował KO na spotkaniu, zdecydują władze klubu.

Lewica wyśle osoby związane ze służbą zdrowia

We wtorkowym spotkaniu zamierzają uczestniczyć również przedstawiciele klubu Lewicy. Mają to być osoby "związane ze służbą zdrowia". Szef klubu Krzysztof Gawkowski postawił jednak warunek, by spotkanie było transmitowane online. - Mamy nadzieję, że inne kluby przyłączą się do tego. Jeśli nie będzie zgody na tę propozycję, będzie to pokazywało, iż rząd ma w sprawie szczepień coś do ukrycia. A ludzie powinni usłyszeć, jakie błędy zostały popełnione i jakie są pomysły, by je naprawić - podkreślił.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę, że przedstawiciele ludowców brali udział w każdym spotkaniu dotyczącym COVID-19 i w tym również będą uczestniczyć. W ten sposób - jak wskazał Kosiniak-Kamysz - "pokazujemy swoją dobrą wolę, merytoryczne przygotowanie i trwałość w polepszaniu sytuacji zdrowotnej w Polsce".

Konfederacja prawdopodobnie weźmie udział

Szef sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza powiedział, że Konfederacja prawdopodobnie weźmie udział w spotkaniu z premierem w sprawie szczepień. - Braliśmy udział we wszystkich tego typu spotkaniach, nawet jeśli wrażenia z tych spotkań mogłyby nasuwać myśl, że była to wyłącznie strata czasu, bo pan premier nie odpowiadał na pytania. Dlatego też prawdopodobnie przedstawiciele Konfederacji wezmą udział w tym spotkaniu - mówił Kulesza.

Pytany o oczekiwaniu związane ze spotkaniem, bądź postawienie warunków, tak jak np. Lewica, poseł powiedział: - Stawianie warunków co do możliwości spotkania jest zachowaniem dziecinnym, że "spotkamy się pod warunkiem, że będzie Lewica, czy Platforma Obywatelska, czy że będzie ono nagrywane". To jest niepoważne. Zapraszający proponuje spotkanie, proponuje warunki i albo ktoś przychodzi, albo nie. W polityce każde spotkanie to okazja do zadania pytań, a nawet brak odpowiedzi jest cenny, bo pokazuje intencje.

Michał Dworczyk: Rząd jest otwarty na każdą rozmowę

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, zapraszając przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych, podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę dotyczącą szczepień i przyjmie każdą dobrą merytoryczną radę.

Zapisy na szczepienie dla osób 70 plus ruszyły w piątek. Tydzień wcześniej na szczepienia mogli zapisywać się seniorzy 80 plus. Szczepienia populacyjne dla osób z obu tych grup wiekowych rozpoczęły się w poniedziałek.

Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

15 stycznia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.