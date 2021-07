Koronawirus w Polsce Koronawirus. Odporność populacyjna a wariant Delta. Waldemar Kraska wyjaśnia

27 grudnia 2020 roku wykonano w Polsce pierwsze szczepienie przeciw COVID-19. Pielęgniarka Alicja Jakubowska przyjęła wtedy szczepionkę Comirnaty, opracowaną przez amerykański Pfizer i niemiecki BioNTech.

Od tego czasu w kraju wykonano 33 083 693 szczepień. Ponad 17 milionów szczepionek w Polsce przyjęły kobiety, mężczyźni dostali natomiast ponad 15 milionów dawek.



Ilu w pełni zaszczepionych?

17 843 723 Polaków przyjęło pierwszą dawkę szczepionki, po dwóch dawkach jest natomiast 15 230 070 obywateli. W pełni zaszczepionych jest 15 443 569 Polaków, co oznacza, że 43 procent populacji kraju przyjęło już szczepionkę przeciw koronawirusowi.



Analizując dane tydzień do tygodnia, widać jednak wyraźnie, że zainteresowanie szczepieniami w naszym kraju spada. W środę 21 lipca wykonano 151 816 szczepień, tydzień wcześniej, 14 lipca, zaszczepiono 201 779 osób, a dwa tygodnie wcześniej, 7 lipca, na szczepienie zgłosiło się 238 960 obywateli.



Do Polski dostarczonych zostało ponad 40 milionów szczepionek. Liczba dawek dostarczonych do punktów szczepień to dokładnie 34 517 410.

Szczepienia w Polsce. Mapa

Najwięcej zaszczepionych jest w województwie mazowieckim - dokładnie 5 189 595 osób. Ponad 3 miliony zaszczepionych jest w województwach śląskim i wielkopolskim. Niewiele mniej, bo 2,8 miliona zaszczepiło się w województwie małopolskim. Ponad 2 miliony zaszczepionych jest też w województwach dolnośląskim, łódzkim i pomorskim.



Ponad 1,7 miliona zaszczepionych osób to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Milion szczepień przekroczyły też województwa lubelskie, zachodniopomorskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Gorzej sytuacja ze szczepieniami wygląda w województwach podlaskim, świętokrzyskim i lubelskim - tam liczba szczepień nie dobiła jeszcze do miliona. Najmniej, bo 798 064 zaszczepionych osób jest w województwie opolskim.



