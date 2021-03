Szczepienia dla wszystkich chętnych. Kiedy się rozpoczną?

Kiedy rozpoczną się szczepienia dla wszystkich chętnych? Według zapowiedzi rządu zapisy mogą wystartować w maju. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował ponadto, że wszyscy, którzy chcą przyjąć zastrzyk, otrzymają go do końca sierpnia.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rząd przedstawił duże zmiany w Narodowym Programie Szczepień . Ogłoszono nowe zasady, a także zmieniony harmonogram. Sprawdź, co konkretnie się zmieni .

Kiedy kolejne roczniki?

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień, był pytany, do kiedy rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 będzie biegła rocznikami.

- Jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne, to tutaj proszę zwrócić uwagę, dajemy bardzo krótki czas dedykowany jednemu rocznikowi, to jest jeden dzień. Bardzo szybko uruchamiamy kolejne grupy - mówił.

- Jeżeli pojawią się szczególne okoliczności - nagle będzie bardzo duży procent osób zgłaszających się, albo będzie z kolei dużo mniej chętnych niż się spodziewamy i wynika to z badań - wtedy będziemy elastycznie się dostosowywać do sytuacji - wyjaśnił szef KPRM.

Zapisy dla wszystkich chętnych

Zapytany, kiedy rejestracja zostanie otwarta dla wszystkich chętnych, odpowiedział: - Najpierw chcemy, żeby sprawiedliwie, zgodnie z datą urodzenia, większość Polaków mogła skorzystać z możliwości zapisania się. Potem - myślę, że nastąpi to w maju - uwolnimy już sczepienia dla wszystkich.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział z kolei, że wszyscy chętni Polacy otrzymają zastrzyk do końca sierpnia.



- Do końca II kwartału wykonamy łącznie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce - poinformował szef rządu.