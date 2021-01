Szczepienia dla seniorów. Nowe formy zapisów

Każda osoba, która zadzwoni pod nr 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów szczepień do końca I kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim pesel i numer telefonu komórkowego, i jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i zaproponuje termin szczepienia. O takiej nowej możliwości poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Drugim sposobem są zgłoszenia dla seniorów przez formularz gov.pl/szczepimysie. Jak tłumaczył minister nowością jest to, że gdy podany zostanie pesel, kod pocztowy i numer telefonu komórkowego, to też taki senior ma gwarancję, że jak pojawi się kolejna dostawa szczepionki, a w konsekwencji wolne terminy w okolicy jego zamieszkania, "to konsultant zadzwoni i zaproponuje termin szczepienia".

Trzecia możliwość zarejestrowania się bez terminu, czyli - jak mówił Dworczyk - zamówienia usługi oddzwonienia przez konsultanta, to wysłanie SMS o treści "szczepimy się" pod numer: 664908556.

- Po wysłaniu takiego SMS w odpowiedzi zostanie przesłana prośba o przesłanie numeru pesel i kodu pocztowego - mówił Dworczyk.

Dodał, że po przesłaniu tych danych osoba ta trafi do systemu, w którym będą przechowywane dane do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek i nowych terminów zabiegów. - Wtedy znowu konsultant będzie dzwonił i proponował umówienie na konkretny termin - powiedział Dworczyk.

Co z seniorami, którzy nie mają telefonu ani komórkowego, ani stacjonarnego? - Wspólnie ze strażą pożarną i samorządami jest organizowana pomoc w szczepieniu osób potrzebujących pomocy. Proszę mi wierzyć, że te problemy są różnorodne. Czasem jest to wykluczenie komunikacyjne, czasem niepełnosprawność, czasem brak telefonu - odpowiedział Dworczyk.