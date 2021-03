- Rejestracja dla osób przewlekle chorych rozpocznie się 10 marca. Pięć dni później zaczną się szczepienia tych osób - poinformował w czwartek szef kancelarii premiera i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Zdjęcie 10 marca rozpocznie się rejestracja osób przewlekle chorych, zdj. ilustracyjne /OLI SCARFF/AFP /AFP

Minister poinformował o zmianach wprowadzonych w obszarze szczepień pacjentów przewlekle chorych.

- Trzy podstawowe grupy to są pacjenci onkologiczni, pacjenci dializowani i pacjenci wentylowani mechanicznie. Do grupy 1b dołączone zostały osoby, które czekają na przeszczepy oraz pacjenci onkologiczni, którzy zostali zdiagnozowani, a jeszcze nie są leczeni - mówił szef KPRM.

Jak dodał, zapisy na szczepienia dla tych osób rozpoczną się 10 marca, a sam proces szczepień rozpocznie się 15 marca.

Specjalna ścieżka dla przewlekle chorych

Wiceminister zdrowia Anna Goławska przedstawiła specjalną ścieżkę dla przewlekle chorych. Jak mówiła, dostaną e-skierowania, automatycznie wygenerowane z systemu.

- Informację o tym, kto powinien otrzymać takie skierowanie, będziemy mieli ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż po kodach chorób NFZ jest w stanie wygenerować taką listę osób - podkreśliła wiceminister.

E-skierowania

Skierowania dla przewlekle chorych będą wystawione do 10 marca. - To, czy ktoś otrzymał e-skierowanie, można sprawdzić na IKP lub zwyczajnie zadzwonić do lekarza prowadzącego, czy do lekarza POZ - tam w systemie te informacje się znajdują - poinformowała.

- Osoby dializowane nie muszą rejestrować się przez rejestrację, będą szczepione w stacji dializ, do której przyjeżdżają na cykliczne dializy i tam będą umawiały się na szczepienie. Osoby z chorobą nowotworową, jeżeli są aktualnie hospitalizowane lub są w trakcie chemioterapii, będą szczepione w ośrodkach onkologicznych i tam należy umówić się na szczepienie. Natomiast pozostali mogą umówić się normalnie w punkcie szczepień - zaznaczyła wiceminister zdrowia.

Przekazała, że również osoby po przeszczepach będą umawiać się w punktach populacyjnych, z kolei osoby wentylowane mechanicznie będą szczepione "najprawdopodobniej" w domach przez wyjazdowe zespoły.

