W poniedziałek rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli. Najpierw zaszczepieni zostaną ci, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych, a także opiekunowie w żłobkach. Kiedy pierwsze szczepienia? Jak się na nie zapisać? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 wśród nauczycieli /Daniel Dmitriew /Agencja FORUM

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podał w czwartek, że od poniedziałku każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, będzie mógł zgłosić się do dyrektora swojej szkoły. Dyrektorzy, korzystając z Systemu Informacji Oświatowej, "jednym kliknięciem" będą zgłaszali i rejestrowali nauczyciela do szczepienia. - Następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia - poinformował Czarnek.

Najpierw nauczyciele, którzy uczą stacjonarnie

Reklama

Jak wynika z informacji resortu edukacji i nauki, w pierwszej kolejności zaszczepieni będą nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek - to kadra nauczycielska, która obecnie pracuje w trybie stacjonarnym.

Szczepienia dla opiekunów w żłobkach

Od poniedziałku do szczepień mogą zgłaszać się również opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, a także pracujący w pieczy zastępczej. Pracownicy ci mogą być zgłaszani przez swoich pracodawców za pośrednictwem specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co z woźnymi i pracownikami szkolnych stołówek?

Woźni i pracownicy obsługi kuchni w szkołach będą szczepieni w dalszej kolejności.



Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, pytany o to, powiedział, że temat ma być dyskutowany na Radzie Medycznej premiera Mateusza Morawickiego. - Na tę chwilę ta grupa nie jest rzeczywiście zakwalifikowana, ale tutaj potrzebujemy jeszcze chwilę czasu na rozmowy - dodał.



Kiedy powrót do szkół?

Szef MEiN Przemysław Czarnek podkreślił, że pozostali nauczyciele zostaną włączeni do szczepień, gdy obecnie wybrana grupa nauczycieli będzie kończyła ten proces. Dodał, że powrót do szkół pozostałych roczników nie jest uzależniony od zaszczepienia nauczycieli.

Pierwsze szczepienia nauczycieli w piątek

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że w piątek odbędą się pierwsze szczepienia nauczycieli. - Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1C, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów - wszystkich tych grup, które są wymienione w etapie 1C - wskazał.

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała w środę szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy 1C, czyli m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca.

- Nauczyciele powyżej 60. roku życia są zakwalifikowani do grupy seniorów i dopiero wtedy będą szczepieni wraz ze swoją "kohortą wiekową" - poinformował w czwartek Dworczyk. W piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił, że jeżeli pojawią się dodatkowe dostawy szczepionek, wtedy "na pewno w pierwszej kolejności będziemy traktowali nauczycieli powyżej 60. roku życia, ale szczepionką, która jest dla nich przeznaczona".

Przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze stwierdzili wcześniej, że ze względu na przedstawione wyniki badań klinicznych dotyczące szczepionki firmy AstraZeneca rekomendują stosowanie jej u osób w wieku do 60. roku życia.