Dziennie w punkcie może się zaszczepić nawet 500 osób. Zgłosić się może każdy, również turysta.

Punkt powstał w jednym z lokali na drugim piętrze. - Liczącą ponad 110 m kw. przestrzeń specjalnie w tym celu zaadaptowaliśmy tak, aby zapewnić prywatność i komfort osobom, które zdecydują się na zastrzyk - powiedziała w poniedziałek dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej Violetta Dziubin-Łuszczyk.

Wybór lokalu nie był przypadkowy. - Znajduje się nie tylko wśród sklepów, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie windy, schodów i wyjścia na parking, co znacząco ułatwia dotarcie do niego, zwłaszcza osobom starszym. Dodatkowo sąsiaduje ze strefą akwarystyczną, co z pewnością uatrakcyjni oczekiwanie, ale i pozwoli uspokoić nerwy, zwłaszcza osobom, które stresuje szczepienie - dodała dyrektor Dziubin-Łuszczyk.

Kto może się zaszczepić?

W nowym punkcie szczepić mogą się zarówno osoby, które ukończyły 18 lat, jak również dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia. W przypadku młodzieży pomiędzy 12 a 16 r.ż. konieczne będzie natomiast wcześniejsze umówienie wizyty. W punkcie istnieje także możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki.

Jeśli chodzi o dostępność szczepionek, na miejscu będzie można skorzystać zarówno z jednodawkowych firmy Johnson&Johnson, jak również dwudawkowych: AstraZeneca, Moderna lub Pfizer.

Za szczepienia w Galerii Jurajskiej odpowiedzialna jest spółka medyczna Gremedig, która w Częstochowie prowadzi już jeden punkt przy ul. Chłopickiego 16. Jak deklarują przedstawiciele koordynatora, każdego dnia preparat będzie można tutaj podać nawet 500 osobom. Punkt działać będzie do odwołania, w godzinach pracy galerii.

Chcą przekonać do szczepień nieprzekonanych

- Mamy nadzieję, że tą decyzją nie tylko ułatwimy tysiącom mieszkańców regionu dostęp do szczepień, ale także przekonamy jeszcze nie przekonanych do tego, aby poświęcić parę chwil i zaszczepić się - podkreślił prezes Gremedig Łukasz Ignacyk.

Galerię Jurajską każdego dnia odwiedza kilkanaście tysięcy osób, nie tylko z Częstochowy, ale także z ościennych powiatów woj. śląskiego i łódzkiego.

Obiekt chętnie odwiedzany jest także przez turystów jadących z północy Polski na południe kraju, a także przez pielgrzymów odwiedzających m.in. Jasną Górę. Do galerii dojeżdża aż 17 linii autobusowych, centrum ma także 2200 bezpłatnych miejsc parkingowych oraz parking autokarowy.

W Częstochowie w pełni zaszczepione jest 46 proc. mieszkańców, co daje jej 37. miejsce w rankingu szczepień we wszystkich powiatach woj. śląskiego.

W całym województwie śląskim jego mieszkańcy przyjęli dotąd 3 970 392 dawek preparatu przeciw COVID-19, w pełni zaszczepionych jest 1 823 498 osób.

Szczepienia przy kościołach

Galerie handlowe to nie jedyne miejsce, gdzie można się zaszczepić. W niedzielę przy kościołach w sześciu miejscowościach powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, w których odsetek zaszczepionych osób należy do najniższych w Polsce, mieszkańcy będą mogli zaszczepić się jednodawkowym preparatem Johnson and Johnson.



Plenerowe punkty staną przed kościołami w Lipnicy Wielkiej, Czarnym Dunajcu, Szaflarach, Białym Dunajcu, Zębie i Bukowiny Tatrzańskiej w ramach akcji "Niedziela Szczepień na Podhalu".

Na każdy z tych punktów przygotowanych jest 300 dawek jednodawkowego preparatu Johnson and Johnson. Punkty będą czynne w godzinach 7.30 - 15.30. Akcja jest organizowana wspólnie przez wojewodę Małopolskiego i archidiecezję Krakowską we współpracy z samorządowcami.

W rankingu szczepień przeciw COVID-19 prowadzonym na stronie rządowej gov.pl, ostatnie pod względem liczby zaszczepionych mieszkańców są gminy z południa Małopolski: Czarny Dunajec (13,6 proc.), Lipnica Wielka (13,7 proc.), Biały Dunajec (15,1 proc.) oraz Szaflary (16,7 proc.).