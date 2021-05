Prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19, był gościem w Programie Trzecim Polskiego Radia, gdzie mówił m.in. o tym, czy jesienią czeka nas czwarta fala koronawirusa i jak możemy temu zapobiec.

Zdjęcie Andrzej Horban /Piotr Molecki /East News

Prof. Andrzej Horban był pytany m.in. o to, kiedy możemy spodziewać się w Polsce szczepień dla osób w wieku 16-18 lat. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie można to ogłosić i zacząć szczepić ewentualnie ludzi w tym wieku - powiedział. Dodał, że aktualnie jedyna szczepionka, która została dopuszczona do użycia dla osób poniżej 18. roku życia to Pfizer.

Doradca premiera ds. COVID-19 był także pytany o to, jakie grupy społeczne nie chcą się szczepić. - Trochę jest problem powyżej 80, ale również pomiędzy 60-69 - przyznał.

- Jeżeli uda się znaleźć przyczyny tej sytuacji, to będzie można znaleźć środki zaradcze. Jeżeli w żaden inny sposób nie uda się przekonać ludzi do szczepień, to być może będzie trzeba wprowadzić obowiązek szczepień - zaznaczył prof. Horban.

Dodał, że jeżeli nie zaszczepimy większej liczby osób, to jesienią w Polsce będziemy mieli czwartą falę koronawirusa.