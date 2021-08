Szef resortu zdrowia, który był gościem "Rozmowy w samo południe" w radiu RMF powiedział, że Rada Medyczna wydała rekomendację, aby rozważyć podanie trzeciej dawki szczepionki tym grupom, które są najbardziej narażone na ryzyko koronawirusa.

- Nie ma cały czas badań, które by pokazywały przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zderzenia się z nowymi mutacjami wirusa. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana, nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami - to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka - powiedział minister.

Reklama

Niedzielski dodał, że koszt operacji podania trzeciej dawki "jest ogromny". - Nie mówię tylko o wydatkach, ale o całej logistyce, o podejmowaniu pewnej debaty i przekonywaniu ludzi, którzy mają przecież wątpliwości - mówił.

- Staram się wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej - dodał.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,6 mln osób - podano w czwartek na stronach rządowych.

Szczepienia w Polsce

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 702 058.



W pełni zaszczepionych jest 17 663 125 osób.



Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Czytaj też:

COVID-19. Szczepienia dzieci i nastolatków w Polsce. Ok. 30 proc. z co najmniej jedną dawką

Wariant Lambda. Nowe badania: To wariant bardzo odporny na szczepionki

Ładowanie...

Ładowanie...