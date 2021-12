Szczepienia a zgony. Wiceminister zdrowia podał dane

Oprac.: Małgorzata Przepióra Koronawirus w Polsce

- Jeśli spojrzymy na zgony - to co jest ważne i często podnoszone, że szczepienia mogą powodować śmierć - to mamy stwierdzone 33 przypadki śmierci, mające zbieżność czasową z wykonaniem szczepienia, czyli w odstępie 14 dni po podaniu szczepienia. Nie ma żadnego potwierdzonego zgonu, który miałby mieć związek z wykonanym szczepieniem - mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie Waldemar Kraska / Rafał Guz / PAP