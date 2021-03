Janusz Korwin-Mikke poinformował na Twitterze, że jego syn jest zakażony koronawirusem i przebywa w szpitalu. W tym samym wpisie ocenił też, że "histeria związana z trzecią falą bije rekordy".

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke poinformował o chorobie syna we wtorek, w zamieszczonym w mediach społecznościowych wpisie. Dodał, że jego syn choruje także na astmę i trafił do szpitala.

"Nie kieruję się prywatą: mój syn, Krzysztof (50 lat, astma) leży w szpitalu na covid" - napisał jeden z liderów Konfederacji na Twitterze.

W tym samym wpisie Korwin-Mikke dodał wykres, przedstawiający liczbę ofiar śmiertelnych COVID-19 w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Ocenił, że "histeria z trzecią falą koronawirusa bije rekordy".



"Ta histeria z III Falą bije rekordy: w końcu 2020 umierało dziennie 2x tyle ludzi - i takich ruchów nie robiono" - zaznaczył.

Korwin-Mikke zamieścił też link do wystąpienia Krzysztofa Bosaka w "Śniadaniu w Polsat News" . Poseł Konfederacji zapewniał na antenie, że trzecia fala to "hasło medialne, kreowane po to, by straszyć społeczeństwo".



