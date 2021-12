Magdalena Raducha Zdalna nauka od 20 grudnia. Część rodziców ma inny plan

Zdecydowana większość ogłoszonych we wtorek nowych obostrzeń wejdzie w życie 15 grudnia. Od tego dnia obniżone zostaną limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Identyczny limit będzie obowiązywał w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych.

- Zwiększenie limitów będzie możliwe wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - powiedział Kraska. Dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

Sylwester 2021 a nowe obostrzenia

15 grudnia to także termin, w którym wejdą w życie obostrzenia mające bezpośredni wpływ na to, jak będziemy się mogli bawić w sylwestra. Od tego dnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia.

Dodatkowo w dniu 31 grudnia 2021 i 1 stycznia 2022 wprowadzone zostaną ograniczenia liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Jak poinformował Kraska, do tego limitu nie będą liczone osoby zaszczepione.



Obostrzenia. Przed świętami i po Nowym Roku szkoły w trybie zdalnym

