Wielkanoc to przede wszystkim święta nadziei. W tych dniach szczególnie ważne jest, aby zadbać o zdrowie i życie seniorów. Stąd moja ponowna prośba do wszystkich Polaków - okażmy troskę, odpowiedzialność, solidarność i spędźmy te święta w gronie najbliższej rodziny - zaapelował premier Mateusz Morawiecki w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

Reklama

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem do Polaków /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

Szef rządu odwiedził w piątek siedzibę Caritas Polska w ramach akcji Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. W późniejszym wpisie na Facebooku raz jeszcze podkreślił, że "solidarność nie jest dla Polaków pustym sloganem, ale pojęciem, które niesie za sobą wiele wartości".

Reklama

"Polityka Prawa i Sprawiedliwości od samego początku jest skierowana na pomoc najsłabszym. Wyrazem tego jest powołany przez nas wiele miesięcy temu Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów" - napisał szef rządu.

Morawiecki dziękował też minister rodziny i polityki społecznej Marlenie Maląg, która jest koordynatorem tego programu, prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - Michałowi Kuczmierowskiemu - oraz kierownictwu Caritas Polska, a także dziesiątkom tysięcy wolontariuszy biorącym udział w tej "pięknej akcji".

"Każda paczka wydana w jej ramach, a tylko w tym tygodniu to 800 ton, to zwiastun nadziei i dar serca" - oświadczył we wpisie premier.

"Wielkanoc to przede wszystkim święta nadziei. W tych dniach szczególnie ważne jest, aby zadbać o zdrowie i życie seniorów. Stąd moja ponowna prośba skierowana do wszystkich Polaków - okażmy troskę, odpowiedzialność i solidarność, i spędźmy te święta w gronie najbliższej rodziny" - zaapelował Morawiecki.