Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny może odbywać się w domu, jeśli nie ma możliwości poświęcenia jedzenia w kościele - poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

Reklama

Zdjęcie Poświęcenie pokarmów we wsi Małkowice /Darek Delmanowicz /PAP

W informacji prasowej rzecznik episkopatu wyjaśnił, że w obecnych warunkach epidemicznych - podobnie jak miało to miejsce przed rokiem - błogosławieństwo pokarmów przeznaczonych na stół wielkanocny może odbyć się w domu.

Reklama

Wskazał, że może to uczynić ojciec lub głowa rodziny, a także ktoś z członków rodziny, odmawiając specjalną modlitwę błogosławieństwa pokarmów.



- Błogosławieństwo pokarmów powinno się odbyć przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - tłumaczył.



Ks. Gęsiak prosił, by podczas błogosławieństwa pokarmów w formie domowej liturgii zadbać o to, aby odbyło się ono w odpowiedniej formie. - Przykryjmy stół białym obrusem i zapalmy wielkanocną świecę np. Caritas - wyjaśnił.



Do błogosławieństwa pokarmów można zastosować modlitwy podane na stronach internetowych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.