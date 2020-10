"Ze względu na trwające prace parlamentarne i głosowania w Sejmie konferencja prasowa dotycząca nowych zasad bezpieczeństwa odbędzie się jutro o godz. 11:00" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Piotr Müller /Jan Bielecki /East News

Dotychczas informacje o zmianach w powiatach objętych dodatkowymi obostrzeniami przekazywane były w czwartki. Dziś jednak trwa posiedzenie Sejmu, a posłowie będą głosować m.in. nad pakietem tzw. ustaw covidowych. W związku z tym - jak przekazał rzecznik rządu - nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kraju w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 poznamy w piątek o godz. 11.

W środę wieczorem premier Mateusz Morawiecki powiedział na antenie Polsat News, że będzie rekomendował objęcie czerwoną strefą całego kraju. - Mamy taką liczbę "czerwonych" powiatów, ok. 317, że będę rekomendował, żeby od soboty cała Polska była strefą czerwoną - mówił premier. - Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc., więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - wyjaśnił.



Obostrzenia w strefie czerownej

Całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych, m.in. wesel i konsolacji, ograniczona liczba osób w sklepach, limity wiernych w kościołach i w pełni zdalna nauka na uczelniach i w szkołach średnich - to główne restrykcje, jakie obowiązują w czerwonej strefie. Ograniczona jest także działalność restauracji, a imprezy sportowe odbywają się bez udziału publiczności. Poza tym - tak jak w strefie żółtej - obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Ostatniej doby w Polsce wykryto 12 107 nowych zakażeń i odnotowano 168 kolejnych zgonów. Wykonano 50,2 tys. testów.

