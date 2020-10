Strefa czerwona powiększa się. Poznaj obostrzenia

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostały rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami. W czwartek (15 października) czerwona strefa powiększyła się o kolejne powiaty i miasta. Poniżej możecie poznać zasady w niej panujące.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Piotr Kamionka /Reporter

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy - zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami. W czwartek (15 października) czerwona strefa powiększyła się o kolejne powiaty i miasta.

Reklama

Od 10 października obowiązek zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy, jest obowiązkowy w całym kraju. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które mają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji kongresów i targów. Wydarzenia kulturalne, w tym seanse kinowe, w pomieszczeniach odbywają się pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa. Wydarzenia kulturalne na otwartym powietrzu odbywają się pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób, zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób oraz zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Lokale gastronomiczne czynne do 22.

Obecnie w lokalu gastronomicznym i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa również zakrywa usta i nos. Istnieje limit jednej osoba na cztery metry kwadratowe. W strefie czerwonej prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6. do 22. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. Działalność klubów nocnych, dyskotek oraz innych miejsc udostępnionych do tańczenia jest zakazana.

W strefie czerwonej zakazana jest działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki lub parków rekreacyjnych. Zarówno w strefie czerwonej, jak i w pozostałej części kraju, baseny i aquaparki pozostają otwarte. Ograniczono limit osób korzystających z aquaparku do 75 proc. obłożenia obiektu.

Obecnie wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 metra od siebie i zakrywać usta oraz nos.

Co z mszami?

W strefie czerwonej mogą odbywać się msze, ale przy 50-procentowym obłożenia budynku kościoła lub innego obiektu kultu religijnego. Obowiązkowe jest zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Gdy msza ma miejsce na otwartym powietrzu, istnieje obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra i obowiązek zakrywania ust i nosa.

W weselach, komunii, stypie i innych uroczystościach rodzinnych oraz przyjęciach okolicznościowych w strefie czerwonej może brać udział maksymalnie 50 osób, z wyjątkiem obsługi.

Co do komunikacji miejskiej to w strefie czerwonej zajętych może być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Mecze bez publiczności

W sklepach obowiązkowe jest noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu są otwarte. Jednak w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki - także jego opiekun.

Działalność siłowni oraz centrów i klubów fitness w strefie czerwonej jest dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż jedna osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 metra, z wyłączeniem obsługi.

W strefie czerwonej współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Ładowanie...