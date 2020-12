Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna zapewnią mieszkańcom mniejszych miejscowości, którzy mają ograniczoną mobilność, dojazd do punktów szczepień - poinformował w piątek pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk. - Wszystkich wzywam! Wszystkie ręce na pokład, musimy pomóc, tym wszystkim, którzy będą chcieli, a nie będą mogli dotrzeć do punktów szczepień - zaapelował do strażaków szef PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak / Leszek Szymański /PAP

Michał Dworczyk wziął w piątek udział w konferencji prasowej wraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem oraz prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemarem Pawlakiem.

- Dzisiaj spotykamy się, żeby podpisać list intencyjny, który jest deklaracją współpracy i włączenia się do Narodowego Programu Szczepień dwóch niezwykle istotnych podmiotów - Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej- poinformował Dworczyk. - Podpisujemy deklarację, dzięki której osoby, które mają ograniczoną mobilność, a mieszkają w mniejszych gminach, gminach wiejskich oraz wiejsko-miejskich, będą - dzięki strażakom ochotnikom oraz PSP - miały zagwarantowany dojazd do punktów szczepień - poinformował.

Waldemar Pawlak: Wchodzimy w nową fazę

- Wchodzimy w nową fazę, gdzie bardzo ważne będzie, żeby wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić, żeby mieli taką możliwość. Takie możliwości będziemy stwarzać wspólnie z kolegami z Państwowej Straży Pożarnej - powiedział prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z ochroną ludności, w tym także w działaniach, które dotyczą przeciwdziałania epidemii - podkreślił Pawlak.

- Dzięki współpracy i zaangażowaniu rządu, pana ministra Dworczyka, dzisiaj w pewien symboliczny sposób pokazujemy tą intencję, żeby na kolejnym etapie tych działań, które są związane z procesem szczepień ochronnych, żeby można było stworzyć warunki do tego, aby każda osoba, która jest zainteresowana szybkim dostępem do szczepionki, miała taką możliwość - tłumaczył.

Doprecyzował, że ochotnicze straże pożarne, jak i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, będą udzielali pomocy w przypadku problemów logistycznych, dojazdowych czy komunikacyjnych. - Szczepienia są dobrowolne i każdy będzie decydował samodzielnie o tym, czy z tego szczepienia skorzysta, ale najważniejsze jest, żeby ci, którzy spieszą z pomocą zagrożonym, mieli możliwość dostępu do szczepionki na tych pierwszych etapach, żeby mogli nabyć odporność i mogli bezpiecznie prowadzić działania ratownicze - mówił.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego / Leszek Szymański / PAP

Szef PSP: Strażacy szczepieni w pierwszej kolejności

- Wszystkich wzywam! Wszystkie ręce na pokład, musimy pomóc tym wszystkim, którzy będą chcieli, a nie będą mogli dotrzeć do punktów szczepień i się zaszczepić - powiedział nadbryg. Bartkowiak.

- Żadnego obywatela nie zostawimy bez wsparcia, bez opieki. Będziemy wszelkimi środkami odnajdywać te osoby, które będą miały problemy z dotarciem do punktu szczepień - dodał.

Podkreślił, że wszystkim ratownikom z Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej zostanie zapewnione bezpieczeństwo, odpowiednie stroje. - Jesteśmy przygotowani do tego, aby w pierwszej kolejności zaszczepić wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ponad 200 tys. ochotników OSP - oznajmił.