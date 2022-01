Spotkanie premiera Morawieckiego z opozycją zakończyło się chwilę po godzinie 15 we wtorek 25 stycznia. Tematem rozmów byłą epidemia koronawirusa w Polsce i planowane przez rząd rozwiązania w walce z chorobą.



Koronawirus. Spotkanie z premierem. Müller: Przedstawimy nową ustawę

Jak zapewnił Piotr Müller, rząd w dalszym ciągu będzie procedował ustawę Hoca, która zapewnia pracodawcom możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych u pracowników. - W czasie tego spotkania kluby opozycyjne zgłaszały postulaty dodania nowych rozwiązań do tego projektu. Na bazie tych postulatów my przygotujemy jeszcze jedną ustawę, która będzie uzupełniała te rozwiązania i zawierała też postulaty opozycji - zaznaczył.



Rzecznik rządu dodał przy tym, że nie chce zdradzać szczegółów projektu ustawy, który ma przedstawić rząd i zawierać pewne rozwiązania postulowane przez przedstawicieli opozycji. - To będą nowe rozwiązania, poszerzenie tej ustawy. Idziemy w kierunku szerszego testowania - podkreślił Müller. Jak sprecyzował polityk, projekt nowej ustawy może pojawić się już w środę 26 stycznia.

Koronawirus. Spotkanie opozycji z premierem. Lewica: Absurdalna sytuacja

Pierwsi z obrad z premierem wyszli przedstawiciele Lewicy. - Domagamy się, żeby rząd robił wszystko, żeby ratować życie i zdrowie obywateli. To jest absurdalna sytuacja, w której po raz kolejny jesteśmy zapraszani na spotkanie, na którym mamy rozmawiać, a od rozmawiania nie ratuje się życia. Ratuje się je poprzez ustawy. To skandaliczne, że minister zdrowia powtarza to, co powiedział na konferencji prasowej - mówiła posłanka Marcelina Zawisza przed gmachem KPRM.



W podobnym tonie wypowiedział się Borys Budka z KO. - Nie zaprezentowano nam żadnego projektu, aktu prawnego, rozporządzenia, czy też ustawy. Zero pomysłów. Jedno jest pewne: zmusiliśmy rząd do tego, by do jutra przedstawił konkretne rozwiązania ustawowe. Takie padło zobowiązanie - mówił poseł.

Jakub Kulesza, przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji, powiedział, że Konfederacja dzisiaj nie zmieniła swojego stanowiska w sprawie ustawy posła Hoca. - Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy! Różne kraje wycofują się z tej formy segregacji sanitarnej - podkreślał polityk.

