Spór o otwarte kościoły. "Oczekujemy tolerancji"

- W kościołach ludzie się zarażają i w kościołach nie są przestrzegane zasady. Jeżeli sam Kościół nie potrafi się przypilnować, to powinny kościoły być zamknięte - oceniła w "Debacie Dnia" w Polsat News posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Jeżeli pani chce siedzieć w norze i nie wychodzić, to niech pani siedzi - nikt pani nie każe chodzić na baseny i do kościoła - odpowiedział poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

- Niesamowitych wyrzeczeń oczekujemy od dzieci, które zdalne nauczanie maja od roku - to są niesamowite szkody dla ich edukacji, niesamowitych wyrzeczeń oczekujemy od przedsiębiorców, którzy tracą swoje firmy, bo są zamknięci od roku, a pan mi tłumaczy, że kościoły nie podlegają tej zasadzie - tak w kościołach ludzie się zarażają i w kościołach nie są przestrzegane zasady - jeżeli sam Kościół nie potrafi się przypilnować, to powinny kościoły być zamknięte - mówiła Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, w Polsat News.

- Słuchając polityków opozycji, którzy tylko krzyczą, żeby rząd jeszcze bardziej dołożył do pieca i żeby zamknął tych, których akurat pani Lubnauer nie lubi - jakoś transportu publicznego nie chce pani zamykać - tam ludzie też masek nie noszą i tłoczą się bardziej niż w kościołach - przekonywał Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji.

Jak mówił, "chcemy zmierzyć się z tym zagrożeniem tak, jak każdy z nas umie". - Jeżeli pani chce siedzieć w norze i nie wychodzić, to niech pani siedzi - nikt pani nie każe chodzić na baseny i nikt pani nie każe chodzić do kościoła - podsumował.

"Oczekujemy tolerancji"

W obronie kościołów stanął także poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak. - Było komunikowane przecież, że policja będzie wyciągała też konsekwencje wobec proboszczów, księży, którzy nie stosują się do tych wskazań - przekonywał.

- Msza święta polega przede wszystkim na przyjęciu Eucharystii, więc trochę więcej tolerancji oczekuję od środowisk, które tę tolerancję tak często mają na swoich sztandarach i zrozumienia do wolności wyznawania swojej wiary, zwłaszcza w najważniejszym czasie dla katolików - podkreślił Kanthak.

