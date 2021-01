Mamy 3271 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły także kolejne 52 osoby. To spadek w porównaniu do poprzedniego dnia, kiedy odnotowano 6055 zakażeń i 142 zgonów. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 1 438 914 a ofiar śmiertelnych do 33 407.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce; zdj. ilustracyjne /Piotr Hukało /East News

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą z województw: mazowieckiego (475), pomorskiego (468), śląskiego (311), małopolskiego (306), zachodniopomorskiego (292), wielkopolskiego (224), kujawsko-pomorskiego (201), dolnośląskiego (156), opolskiego (125), warmińsko-mazurskiego (108), lubuskiego (99), łódzkiego (98), lubelskiego (86), podkarpackiego (83), świętokrzyskiego (73), podlaskiego (69).

Reklama

97 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 83 4 306 311 4 125 156 99 224 17 73 98 2 475 11 201 3 69 108 468 1 292 1 86 9

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa 15 716 osób zakażonych SARS-CoV-2, a 1616 chorych wymaga leczenia pod respiratorem.

Na pacjentów z COVID-19 czeka łącznie 30 999 łóżek i 2 904 respiratorów.



Z zestawienia ministerstwa wynika też, że na kwarantannie przebywa 170 044 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5 930 osób.

Ładowanie...

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców