Pracownik służby medycznej; zdj. ilustracyjne

Ostatniej doby zdiagnozowano w Polsce 22 947 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 204 osoby (zobacz cały raport). Poprzedniej doby zdiagnozowano 28 073 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a zmarło 571 osób.

- To jest taki dzień trochę nietypowy. Gdyby zaczął się taki trend malejący, byłoby bardzo dobrze, ale obawiam się, że zaczęły się święta i w związku z tym badań i osób zgłaszających się będzie mniej. Bo któż by w święta szedł do lekarza - ocenił w rozmowie z w niedzielę prof. Gut.

Dopytywany, czy to właśnie z powodu okresu świątecznego wynika obniżona liczba stwierdzonych nowych przypadków zakażeń, odpowiedział: - Boję się, że tak.

- Cały czas mieliśmy tendencje do opóźniania, a to oznacza, że takie dni jak wczorajszy nie są zbyt wiarygodne. Przekonamy się po świętach - zaznaczył wirusolog.